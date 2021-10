AMLO anuncia restauración a cargo de la Marina del fuerte de San Juan de Ulúa

XALAPA, Ver. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde el Museo Naval del Puerto de Veracruz a restaurar antes de que concluya su sexenio el Fuerte de San Juan de Ulúa, una cárcel-fortaleza que aglutina la defensa del cuatro veces heroico puerto.

Desde el puerto de Veracruz, donde presidió la conferencia mañanera, López Obrador dijo que el fuerte de San Juan de Ulua hoy está abandonado y en situaciones lamentables, por lo que se necesita una restauración.

“Es algo bellísimo que está en el abandono. Es toda la historia, ahí estuvieron presos no solo Juárez, sino varios veracruzanos que fueron precursores de la revolución”.

López Obrador señaló que es necesario cuidar la historia que aglutinan los centros históricos del país, principalmente uno con tanta riqueza como la del Puerto de Veracruz, por lo que fustigó que hay una torre moderna en construcción que pretende opacar al Faro Venustiano Carranza, al propio Fuerte de San Juan de Ulua y al Malecón de Veracruz, razón por la que hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación a que tome cartas en el asunto.

Para refrendar la postura presidencial, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la construcción de la llamada Torre Centro Veracruz está en la completa ilegalidad, pues sus dueños lograron permisos municipales con Protección Civil y Medio Ambiente con un cúmulo de irregularidades.

“Se hizo la clausura, promovieron un amparo. Uno de los inversionistas es familiar del juez con el que recurrieron al amparo, les dieron un amparo provisional, pero no definitivo. Se tiene que llegar a un acuerdo, que cumpla con los permisos originales, el permiso original era de no más de diez pisos, me parece seis (van casi 25 pisos en construcción). Unos días antes que entraran los nuevos gobiernos promovieron toda la documentación”.