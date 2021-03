Prensa fifí sacó de contexto el "ya chole": AMLO; recomienda a feministas no dejarse manipular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una reiteración sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, expresiones de respeto a las mujeres y luego, una orientación a su tema central, la corrupción, derivaron en una nueva arenga presidencial contra sus opositores, así como en reproche y recomendación a los movimientos feministas y ambientalistas para que no se dejen manipular.

De entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en acusar a “los conservadores y los que nos quieren”, así en general, de sacar de contexto “lo del ya chole” y lo manipularon.

Su posición, respecto al precandidato a la gubernatura de Guerrero, por el partido que fundó, Morena, fue inamovible:

El asunto fue abordado en la conferencia de prensa de este lunes, en Palacio Nacional, luego de que el pasado viernes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, instruyera reponer la selección de candidato en la mencionada entidad dejando a salvo los derechos políticos de Salgad Macedonio, por considerar que las denuncias de abuso sexual en su contra son improcedentes.

El presidente López Obrador abundó:

“Hay mucha hipocresía en todo esto. Pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde, solo le respondo porque me pregunta”.