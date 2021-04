Estos son los días feriados previstos para mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El mes de mayo no se prestará para romper la rutina impuesta por la pandemia al contar con sólo dos días feriados, lo que limita a los vacacionistas de la posibilidad de disponer de “puentes” para salir de casa y visitar distintos centros de recreación o darse una vuelta al menos por la playa.

El quinto mes del año tiene dos días festivos: uno obligatorio para trabajadores y estudiantes de educación básica y otro solo para los alumnos de prescolar, primaria y secundaria, por cuestiones administrativas.

Noticias Relacionadas Estos son los días feriados, vacaciones escolares y descansos obligatorios para 2021

¿Qué día son los feriados?

Este 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo en todo el mundo y el descanso es obligatorio para los trabajadores.

Este 2021, el día de la clase obrera se festeja en sábado y, por ley, no se puede recorrer al lunes siguiente, el 3 de mayo, por lo que no se considera “puente”.

El 5 de mayo se conmemora la victoria del Ejército Mexicano sobre las tropas francesas en 1862, pasaje histórico conocido como la Batalla de Puebla. Por ser miércoles se suspenderán las clases para los alumnos de educación básica.

El viernes 21 de mayo no habrá clases para este sector porque hay sesión del Consejo Técnico Escolar, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El 10 de mayo, Día de las Madres, cae en lunes y no es oficial y el 15 de mayo es Día del Maestro. Aunque ambos no son oficiales, podrían suspender las clases virtuales, aunque la SEP no se ha pronunciado al respecto.

Si algunos trabajadores trabajan el 1 de mayo, el patrón deberá pagarle el doble de su salario, aunque lo realice desde su casa, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Y el resto del 2021?

Días de asueto obligatorio:

--- Sábado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

--- Jueves 16 de septiembre, Día de la Independencia.

--- Lunes 15 de noviembre, por el Día de la Revolución que se celebra el 20 de noviembre.

--- Sábado 25 de diciembre. Navidad.

Días feriados escolares:

--- Miércoles 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla.

--- Viernes 21 de mayo, junta del Consejo Técnico Escolar.

--- Viernes 25 de junio, junta del Consejo Técnico Escolar.

--- Lunes 28 de junio, descarga administrativa escolar.

--- Jueves 16 de septiembre, Día de la Independencia.

--- Martes 2 de noviembre, Día de Muertos.

--- Lunes 15 de noviembre, por la Revolución Mexicana celebrada el 20 de noviembre.

Periodos vacacionales:

El primer periodo vacacional del ciclo escolar 2020-2021 fue del 21 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021. La Semana Santa fue del lunes 29 de marzo al viernes 9 de abril, pero las clases se reanudaron el martes 13 de abril, porque un día antes hay junta del Consejo Técnico Escolar.

Las vacaciones de verano comenzarán el 10 de julio y terminarán hasta agosto, en una fecha por definir. Las escuelas particulares con reconocimiento de validez deben seguir las mismas disposiciones.