La novia del hombre que mató al perro "Rodolfo" intenta justificar la agresión... y luego se deslinda

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La novia de José “N”, el hombre que mató a machetazos al perro “Rodolfo Corazón” en días pasados en Sinaloa, abrió una cuenta alterna denominada “Roma Puente” en Facebook para intentar defender la agresión, alegando que el perro la atacó hace casi un mes y publicando imágenes de sus lesiones y recetas médicas, aunque usuarios de redes dudaron de su veracidad.

“El 21 de marzo mi mamá me mandó a la farmacia, fui y de regreso el perro se quería meter a la casa (a la cochera), le daba olor a las croquetas de los perros que tenemos aquí, al yo querer entrar el perro se me hecha (sic) encima, así, sin explicación y no es como la gente lo pinta tampoco, el perro es talla grande. Y yo midiendo metro y medio pues sí me alcanzó la cara”, se justificó.

“No estoy a favor de que le pasó al perrito, no soy cómplice, ni tuve nada que ver para que se me satanice como todo el mundo lo está haciendo”, señaló.

Indicó que el costo de sus heridas fue de ocho mil pesos y señaló que el perro es “talla grande”, lo cual difiere con las imágenes difundidas del animal que se ve de raza pequeña.

Los internautas dudaron de sus pruebas porque las recetas médicas y las capturas de los chats tienen fechas de marzo y del 16 de abril. Incluso en la receta se anota que la agresión fue el 22 de abril, día que aún no ha pasado.

Imágenes compartidas en la página Roma Puente de Facebook

También compartieron fotos de las marchas: “No sé quién tomó esta foro pero si me sacó un par de lágrimas”.

La fiscalía judicializa el caso

“Con motivo de los lamentables hechos que implicaron la afectación al perrito ‘Rodolfo Corazón’, se informa que está Fiscalía ha judicializado el asunto y estamos en espera que el juez fije fecha y hora para audiencia de imputación de hechos al probable responsable”, informó la Fiscalía.

Hasta el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, reaccionó: “A los interesados de hacer justicia para Rodolfo les digo… yo siempre he estado a favor del respeto a la vida de los animales, estoy seguro de que algunos involucrados en las acciones y acusaciones de hoy no viven en Sinaloa, ni conocen mi trabajo porque recordarían estos casos”.

Trascendió que el sujeto ya compareció voluntariamente ante el Ministerio Público, pero no se ha confirmado.

¿Qué le pasó a “Rodolfo Corazón”?

El 16 abril se difundió un hilo de Twitter en el que una usuaria denunció qué le pasó a “Rodolfo Corazón”, el 12 de abril, la misma noche que supuestamente “mordió” a Adriana “N”, novia de José “N”, quien buscó al perro hasta que lo encontró a sabiendas de que se refugiaba en negocios de comida de la colonia.

“Como un cobarde, cuando estaba desprevenido LO AGARRÓ A MACHETAZOS, hubo testigos y la escena fue tan traumática que nadie se atrevió a detenerlo por la furia con la que mató al perro y las amenazas que propinó a quien se le acercó para detenerlo. En ese momento, no hubo nadie que tuviera el valor de ayudarlo”, comentó.

“Todos podían jugar con Rodolfo, darle de comer, acariciarlo, y a ADRIANA la mordió. ¿Qué le habrá hecho para que Rodolfo reaccionara de esa manera? ¿Se habrá defendido de algo? Aun así, asesinarlo de una manera tan cruel, fría y cobarde no era la solución”.

Así protestaron el 14 de abril por el asesinato del perro “Rodolfo”.

El activista Arturo Islas convocó a una marcha para el 18 de abril para que la Fiscalía General del Estado para exigir justicia.

“Vamos moviéndonos por Rodolfo, el perro que macheteó un estúpido en Los Mochis, ya me llegó toda la información, además ando en Sinaloa, creo que es momento de exigirle a las autoridades sanciones severas a los maltratadores de animales y que hagamos un movimiento gigante” y arrobó al gobernador de Sinaloa, Quirino Díaz.