"¡Me están ahogando!": Circula video de la detención de Florian Tudor en FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Graba, me están matando!”, gritó Florian Tudor al momento en que fue detenido este jueves en la mañana por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición, formulada por el gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado, todo lo cual fue tramitado y obtenido por la propia FGR ante un Juez de Control del Reclusorio Norte.

Tudor es investigado como parte de una banda de rumanos que saqueaba cajeros automáticos en Cancún y otros destinos turísticos del país.

Dicha banda era investigada de manera conjunta por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, denominada “Operación Caribe”.

En un video que comenzó a circular en redes se muestra la detención de Tudor por agentes de la FGR: “¡Déjame, me están matando, me están matando!¡ Déjame, déjame, me están matando!”, grita mientras es llevado a jalones por elementos de Investigación Criminal

“¡Me está ahogando, me está ahorcando, me siento mal!”, insiste Florian Tudor cuando un elemento de seguridad lo toma del cuello.

Al final del video, Florian Tudor se tira e insiste que lo están matando y que no tiene aire.