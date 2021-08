Andra denuncia que recibió mensajes de acoso por el video donde pide que le llamen "compañere"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Aunque la Real Academia Española (RAE) aprobó el uso del “elle” para referirse a personas de género no binario, a quienes define como personas que no se identifican con los géneros tradicionales, Andra, quien se hizo viral por un video en el que pide que le digan “compañere” en su clase virtual, recibió mensajes de acoso.

A través de su cuenta de TikTok, Andra publicó un video de 2:57 minutos, el cual anticipó que sería serio y especial –a diferencia de su contenido habitual basado en dibujos y tutoriales– con el fin de dar a conocer su postura tras haberse vuelto viral.

“La verdad es que este video va a ser un poco serio porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes. De hecho creo que en algún futuro haré un TikTok especial para reaccionar a los memes que me hicieron. Pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastante feas.

“A mí como que no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó y entonces eso ya no está chido.

“Esto va a ser para ponerlos más en contexto, porque el video duraba muy poquito y entonces como que todes nos perdimos en lo que sucedía ahí”, señaló.

En resumen, dijo que no interrumpió la clase que es de logísticas inteligentes y estaban hablando de un entregable.

“El viernes anterior yo fui por mi vacuna, me la pusieron, me sentí mal los dos días, sábado y domingo, llegó el lunes y pedí una prórroga para entregar el trabajo que el profe decidió no darme. Y luego decidió sacar el tema básicamente insinuando que yo era bastante irresponsable y esas cosas”, contó.

Señaló que ella le insistió que fue por cuestiones médicas y por eso no pudo hacer el trabajo.

“El compañero decide hablar sobre el huracán, que había ocurrido uno, y yo estoy plenamente consciente de eso. Tengo en mis relaciones a todas esas personitas, pero ese no fue el punto de la conversación dado que luego pasó a decir: ‘es que ella’.

“Durante mucho tiempo, durante mis tres semestres de universidad e inclusive antes en la ‘prepa’ siempre me han tratado de ella y mi pronombre es ‘elle’. Si les molesta ese pronombre también está ‘él’. Está bastante fácil. Literal. Está en mi zoom y en mi fondo (de pantalla), entonces creo que no hay excusa y obviamente tuve un mentado break down (descomposición) por toda la carga emocional que eso conlleva. Básicamente eso fue lo que sucedió”, señaló en su TikTok.

Su video también se compartió en Youtube.

¿Qué le pasó a Andra?

El 24 de agosto, en redes sociales se hizo viral un clip donde se ve a Andra, una persona no binaria, corrigiendo a un alumno, en una clase de Zoom. Le dijo: “No soy tu compañera, soy tu compañere”, y pidió respeto a su identidad.

#Viral | Durante una clase vía zoom una persona no binaria rompe en llanto tras pedir que le respeten y le llamen compañere en lugar de compañera, comentario que desató controversia y comentarios divididos en redes sociales. pic.twitter.com/jCYqG8DwRR — El Mexicano (@ElMexicanOnline) August 25, 2021

Por las emociones, se puso a llorar, pues en su nombre en la plataforma anexó entre paréntesis que prefiere ser llamada con el pronombre “elle”.

El joven respondió: “Perdón, una disculpa compañere” y siguió hablando del huracán “Grace” que azotó Veracruz y dejó 9 muertos y 3 desaparecidos.

Las reacciones en redes sociales se extrapolaron entre quienes defendieron a la persona no binaria y quienes le criticaron hacer escándalo en medio de una clase donde se habla de lo que están sufriendo los veracruzanos por el huracán.