AMLO a la CNTE en videomensaje: no cederé a chantajes; lo liberan tras dos horas de retención

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se someterá ni cederá a “chantajes” de intereses de grupo creados al interior del magisterio sindicalizado que este viernes lo retuvo e impidió que diera su mañanera en la sede del cuartel general de la VII Región Militar en la capital del estado.

Mediante una videotransmisión vía celular desde el Interior de su vehículo, López Obrador dijo hoy que su gobierno no se prestará a este tipo de chantajes y que se debe respetar su investidura presidencial.

Calificó este incidente en el que estuvo retenido por más de dos horas, como “indebido” ya que son entre ocho y 10 veces que ha atendido personalmente a la propia CNTE desde Palacio Nacional.

“Esto no lo puedo permitir porque no puede sr el presidente rehén de nadie, hemos atendido a los maestros y los vamos a seguir atendiendo. He hablado más que las veces que lo he hecho con el SNTE, con la CNTE unas ocho o 10 veces”, dijo.