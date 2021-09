Una niña reclama en un video a López-Gatell que no le hayan aplicado la vacuna contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La niña Zulma González García, de 12 años de edad, reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa), Hugo López-Gatell, no haber recibido su vacuna contra covid-19, a pesar de tener una resolución judicial a su favor.

Zulma, originaria de Xalapa, Veracruz, mostró en un video en redes sociales la resolución del Poder Judicial de la Federación para que sea vacunada debido a que padece diabetes tipo 1, al mismo tiempo que recordó las palabras que López-Gatell le dijo en abril del 2020 en la conferencia vespertina del 30 de abril de 2020, en el Día del Niño.

“Pero de todos modos niños, niñas, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1, deben considerarse de mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del covid. Entonces, hay que tener las mismas precauciones, adicionales que se tiene con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades en la edad adulta”, expresó el subsecretario López-Gatell durante una ronda de preguntas y respuestas que sostuvo con niños.

(La participación de Zulma, en el minuto 31:50)

A pesar de esta condición, el gobierno de Veracruz le negó la vacuna Pfizer (la que recomendó la Cofepris para su rango de edad), con el argumento de que así lo “indicó el gobierno federal”.

“Pero el día de hoy, 1 de septiembre, después de estar una hora en la cochera del secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta durante toda esta pandemia, y a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar, porque no estoy en riesgo, porque así lo indicó el gobierno federal”.

“Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo, debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que Cofepris ha autorizado para vacunar a niños de mi edad”, expresó en la grabación.

Zulma solicitó al subsecretario de Salud que le diga la fecha y el lugar para recibir la vacuna, tal y como la han recibido otros niños que se han amparado para ser inmunizados. “Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar, y así poder llevar una mejor vida”, finalizó la joven.