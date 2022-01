“No nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio”: AMLO sobre "adopción” de Samuel y Mariana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar sobre el caso del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, quienes “adoptaron” de manera temporal a un menor de edad que fue expuesto mediáticamente.

Ello a pesar de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF nacional (PFPNNA), inició una investigación sobre la actuación del mandatario postulado por Movimiento Ciudadano y su esposa, una reconocida influencer en las redes sociales.

“Lo de Nuevo León, eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente, no debe de haber también propósitos politiqueros”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el mandatario se limitó a evadir el tema argumentando que no se va a pelar con el gobernador de Nuevo León, dijo que “cada quien haga su juicio” sobre la actitud de las autoridades locales de esa entidad del norte del país y pidió que todos actuemos con criterio.

“Entonces nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio, yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad en nuestro pueblo como nunca, el pueblo de México es de los más politizados en el mundo, son millones de hombres y mujeres conscientes y debemos sentirnos orgullosos todos.

“Antes no había polémicas sobre ningún tema y ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, ya no tienen miedo nadie y hasta insultan al presidente, antes no se podía tocar al intocable”, indicó.

Por ello, dijo que le da “mucho gusto” el hecho de que se avance en el ejercicio de las libertades y consideró necesario que la sociedad aprenda a auto limitarse.