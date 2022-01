AMLO carga contra Jiménez Pons y explica por qué salió del Fonatur y Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la sustitución de Rogelio Jiménez Pons por Javier May Rodríguez en la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), es porque se necesita un funcionario federal “responsable, comprometido por entero, que no se detenga ante nada y que se aplique a fondo” en la terminación de las obras del Tren Maya.

“Es un poco el método de trabajo y para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados”, dijo en referencia a Jiménez Pons.

En la conferencia mañanera, el mandatario lamentó la remoción del exdirector del Fonatur que ahora encabeza una subsecretaría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero justificó el cambio argumentando que si uno de sus colaboradores “no se aplica”, será sustituido.

“Nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación, y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país”, dijo.

“O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la vida pública de México, un tiempo interesante, si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias”, reprochó López Obrador.

Incluso, puso como ejemplo el caso del aeropuerto Felipe Ángeles para decir que este proyecto de su gobierno va a concluirse en tiempo y forma porque al frente de la obra se encuentra el general Ricardo Vallejo Suárez, a quien definió como un hombre que está al frente del proyecto “día y noche”.

“Entonces, ¿por qué se va a terminar —entre otras cosas, no es sólo ese factor, pero sí influye mucho— por qué vamos a terminar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ el 21 de marzo? Porque el que está a cargo de la obra, el general (Ricardo) Vallejo, está ahí día y noche. Y nada de que llovió o no quieren los transportistas trasladar el material, o se nos fue la luz o no tenemos trabajadores suficientes. Nada, nada”, sentenció el mandatario.

Enseguida, arremetió más fuerte contra Jiménez Pons al decir que la política es hacer historia. “No es a ver cómo me acomodo, cómo me encaramo en un nuevo cargo, mucho menos cómo voy a ser grande con la riqueza mal habida. Eso es politiquería”, indicó.

Por ello, dijo que decidió enviar a Javier May al frente del proyecto del Tren Maya.