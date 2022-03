Rectora de la UAQ genera polémica por tildar de “encubridoras” a estudiantes que no denuncian

QUERÉTARO, Qro (apro).- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Margarita Teresa de Jesús García Gasca, expresó que aquellas estudiantes que no denuncian a sus agresores, los encubren.

En un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, que emitió –dijo—ante críticas en su actuar, la rectora afirmó: "también he vivido violencia y nunca encubriré violentadores".

Por ello soltó: “Los encubren quienes no denuncian”.

García Gasca pidió actuar con responsabilidad y denunciar formalmente ante instancias, como la Unidad de Atención a Violencia de Género (UAVIG) de la institución educativa.

“Los señalamientos en redes o tendederos no son denuncias, no nos permiten actuar. A nadie se le inventan o borran faltas, toda sanción está sustentada. Pueden constatarlo en las instancias correspondientes", puntualizó.

Su mensaje generó diversos comentarios, unos a favor y otros cuestionando el mensaje de la rectora.

"'Los encubren las que no denuncian' Vaya, la culpa es de las víctimas, qué novedad", escribió Lu Rábago.

"Qué violento y qué falta de empatía el exigirle a una mujer que denuncie y TACHARLA DE ENCUBRIDORA POR NO HACERLO", reaccionó otra usuaria.

Otra usuaria comentó: "Doctora, la denuncia es un derecho. Nosotras elegimos si lo ejercemos o no, y usted sabe que muchas veces denunciar tiene implicaciones tremendas para quienes vivimos violencia. Decir que nosotros encubrimos al no denunciar a nuestros agresores es culparnos a nosotras y es revictimizante".

Inclusive, hubo quienes recordaron a la rectora de la UAQ que ella había reconocido que las denuncias en tendederos eran una "herramienta útil".

"Me parece ilógico que ahora llame encubridoras a quienes deciden no avanzar en un proceso formal", dijo la usuaria Miroslava Garcia Villaseñor.

A este y otros comentarios, García Gasca aclaró que se refería a quienes acusan sin elementos ni certeza con el objetivo de dañar.

Pero reconoció que había generalizado y se disculpó.

"Tienes razón, no son encubridoras todas las personas que no denuncian, me disculpo por generalizar".

No es la primera vez

En 2020, Proceso consignó que García Gasca calificó de falsas las denuncias de alumnas contra profesores y luego la rectora se disculpó.

“Efectivamente, reconozco que con ello estoy ejerciendo violencia. Ofrezco una sincera disculpa. Las denuncias son denuncias, sin calificativos, y deben ser presentadas para su formal atención”, admitió en aquel momento.

Esta ocasión, las declaraciones de la rectora de la UAQ propiciaron diversos comentarios de mujeres que advirtieron deficiencias en sus procesos tras haber denunciado.

Por ejemplo, Miroslava, como otras usuarias, lamentaron que sus denuncias no avanzaron con celeridad, y que no quedaron satisfechas con las sanciones.

"Yo misma tuve que esperar más de un año para tener respuesta a la queja que hice y lo único que pasó, es que se alertó al agresor y terminó dándose de baja, además de que mencionaron que el caso procedería únicamente porque hizo 'mal uso' del nombre de la institución y no por lo que me hizo, a mí y a varias compañeras que firmaron también su testimonio en caso de que pudieran mandarlas llamar".

En su caso, Karenina Rbm señaló: "Pues yo hice mi denuncia en diciembre del 2019, siguen sin responderme y mi agresor como si nada".

En tanto, Alin Ramirez, dijo que, pese a su denuncia, otras mujeres en la UAQ siguen sufriendo acoso por parte de Francisco Roque Juárez, del personal administrativo.

"Mientras sigo esperando una respuesta de UAVIG tras mi denuncia, muchas chicas siguen sufriendo acoso en nuestra propia casa de estudios por Francisco Roque Juárez, miembro del personal administrativo, UAQ", afirmó.

La rectora mantiene sus publicaciones en sus cuentas de Facebook, donde siguen difundiéndose, por ejemplo, en uno de sus perfiles sumaba más de mil 300 reacciones pese a haberse disculpado.