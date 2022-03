Sigo esperando explicación de Felipe Calderón de por qué le dio tanto poder a García Luna: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo todavía estoy esperando que nos explique Felipe Calderón cómo fue que le dio tanto poder a Genaro García Luna y si no se daba cuenta de lo que hacía”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que la sociedad merece una explicación sobre el hecho de que el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón, ahora se encuentra preso en Estados Unidos acusado de presuntos nexos con el narcotráfico.

Incluso, se dijo sorprendido por el silencio asumido por los medios de comunicación en México sobre el proceso que enfrenta Genero García Luna en Estados Unidos.

En la conferencia mañanera, el mandatario exigió nuevamente a Felipe Calderón una explicación sobre las funciones delegadas a Genaro García Luna durante su administración de 2006 a 2012 cuando se le declaró la guerra al narco y se desató una barbarie en el país que aún no cesa.

“Creo que los mexicanos merecemos una explicación independientemente del juicio que se lleva en Estados Unidos y me llama mucho la atención, me quedo sorprendido de que no se habla nada sobre este asunto.