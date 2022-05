Bloquean puente que comunica a Colima y Michoacán por desaparición de un joven de 15 años

COLIMA, Col. (apro).- Tras la desaparición del menor Macario Monje González, de 15 años, en los límites de Tecomán, Colima, y Coahuayana, Michoacán, habitantes de esa región bloquearon el puente que comunica a ambas entidades, con la exigencia de que el adolescente aparezca con vida.

Los manifestantes interrumpieron la circulación por esa carretera con una barrera de llantas, donde se colocaron portando cartulinas de diversos colores y una gran manta con la leyenda: “Todos somos Macario”.

En el momento de la desaparición de Macario, la tarde del pasado viernes 20 de mayo, iba acompañado de su padrino Omar Aguilar Mendoza —quien también se encuentra desaparecido—, con quien trabaja desde hace año y medio como ayudante en una funeraria.

Además de los familiares de Macario Monje, a la manifestación también se sumaron los de Omar Aguilar, así como los de una joven llamada Yésica, desaparecida desde el 19 de abril, cuando fue sustraída de su domicilio en la comunidad Cerro de Ortega, Colima, y del joven Henry Joel, quien corrió la misma suerte cuando trató de auxiliarla.

En el caso de Macario Monje y Omar Aguilar, la última vez que se supo de ellos fue por una llamada realizada por el menor a su tío Efraín González, en la que le informó que habían sido interceptado por unas personas en la carretera de la cabecera municipal de Tecomán a Cerro de Ortega.

La madre del adolescente, María Antonina González Ramírez, narró en entrevista telefónica con Apro que su hijo había viajado el viernes de Coahuayana —población donde radican— a Tecomán para apoyar a su padrino y a su tío en la compra de algunos productos, así como para la mudanza de algunos muebles para la funeraria.

Al regreso, el tío de Macario iba adelante en su vehículo, mientras que Macario y Omar Aguilar iban detrás en un automóvil Tiida guinda y al final el camión de la mudanza, pero al llegar a cerro de Ortega Efraín recibió una llamada de Macario, quien le dijo que los habían detenido unos hombres, por lo que le dijo que arrancaran y escaparan del lugar, mientras él daba la vuelta para ir a buscarlos.

Sin embargo, cuando llegó al lugar donde presumiblemente estaban, en el puente de Zanja Prieta, cercano a Cerro de Ortega, ya no los encontró a ellos ni al automóvil ni al camión de la mudanza.

Macario Monje González desapareció el 20 de mayo. Foto: Especial

Autoridad lenta

María Antonina contó que su hermano Efraín le informó lo ocurrido alrededor de las 17:00 horas del viernes y desde entonces la familia anduvo buscando sin éxito a los desaparecidos.

“Él me dijo ‘tranquilízate, vamos a buscarlos, vamos a hacer todo lo posible por que ellos regresen, ellos van a regresar y nosotros sabemos que van a volver’. Yo tenía la esperanza y sigo teniendo la esperanza de que mi hijo en cualquier ratito me iba a llegar ese día. Yo dije, en cualquier momento mi hijo llega. Tenía la idea de que iban a llegar en el transcurso de la noche, que iban a salir por otro lado, o no sé. Quise pensar que pudieron haberse desviado por alguna carretera, por algún callejón o algo y que en cualquier momento iban a aparecer”.

Al día siguiente, el sábado 21, se dieron cuenta de que las dos personas que iban en la mudanza ya habían aparecido. “Dicen que estaban lastimados, lo cual yo desconozco, porque no sé ni siquiera quiénes eran las personas que venían en la mudanza. Entonces fuimos a levantar la denuncia a la Fiscalía General del estado en Tecomán, pero hasta ahorita nadie me ha dicho nada. No sabemos nada de mi hijo”.

—¿Qué le dijeron cuando fue a presentar la denuncia en la Fiscalía?

—Pues yo les pregunté qué a partir de qué hora iban a empezar a buscarlo. Dicen ellos que a partir del momento que se levanta la denuncia. Entonces yo les digo que fue una desaparición forzada, así quería levantar mi denuncia, pero ellos sólo le pusieron por desaparición y así fue como ellos le dejaron.

“Pedí que se abriera una investigación con las personas de la mudanza que ya habían aparecido, porque podrían saber algo, pero me dijo un oficial que es muy difícil porque si las personas no quieren cooperar, pues no hay mucha ganancia. Yo digo como madre que ellos me entiendan en mi dolor, que se pongan en el lugar de todos los que nos ha pasado esto. No culpo a nadie, simplemente yo como madre presiento que ellos saben algo y pueden dar alguna información. Tienen miedo, quizás tienen temor igual que todos, pero ya basta, ¿cuánto tiempo vamos a poder estar así?”

La mujer, de 31 años, refirió que independientemente del motivo del hecho, su hijo “no tiene cabida ahí, mi hijo es un inocente; yo como madre lo conozco perfectamente y sé que si la otra persona debía algo o quien haya sido lo que sea así, por qué a él. Me lo hubieran dejado por ahí. Sólo les pido que se tienten en el corazón, si alguien lo vio, si alguien sabe algo, tiéntense un poquito el corazón, yo sólo quiero mi hijo, no quiero más cosas, yo quiero a mi hijo nada más”.

Macario, el mayor de cuatro hijos de María Antonina —quien es jefa de familia— había suspendido un año sus estudios de secundaria para trabajar durante la pandemia del covid-19 y en agosto próximo tiene programado su regreso a clases para cursar el tercer año. En la funeraria realiza labores de limpieza y acarreo de mueble para los servicios. “La mayoría de la gente lo conoce, le dicen ‘El Maca’ De cariño”.

María Antonina advirtió que permanecerán en el bloqueo del puente el tiempo que sea necesario. “Yo quiero que esto llegue hasta donde se pueda, donde quienes vean a mi niño que entiendan que yo no quiero ningún problema, yo sólo quiero mi niño. Les puedo asegurar que el él no debe nada, él es un inocente más y no quiero que se quede como uno más”.

—¿Cuál es la exigencia que están haciendo?

—La exigencia que estamos haciendo es que el gobierno de Colima nos dé la cara. Queremos que ellos hagan algo, ya estamos hartos de tanta injusticia. No soy la única madre que está sufriendo por lo mismo, hay más. De hecho, aquí se unieron algunas otras personas más con sus pancartas donde también traen a sus familiares desaparecidos.