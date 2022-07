Fiscalía de NL maneja caso de Yolanda Martínez como feminicidio, dice su padre

MONTERREY, N. L., (apro).- La muerte de Yolanda Martínez, quien desapareció de su casa y fue encontrada sin vida el 8 de mayo, es manejado por la Fiscalía estatal como feminicidio y ya no como suicidio, como inicialmente se mencionó, dio a conocer Gerardo Martínez, padre de la fallecida.

Luego de acudir hoy al Palacio de Gobierno, donde se le proporcionaron avances de la investigación del caso de su hija de 26 años, quien fue vista por última vez con vida el 31 de marzo al salir de su casa en San Nicolás, dijo que un vaso de unicel que inicialmente fue encontrado en la escena del hallazgo, en el que fue escrito un presunto mensaje de despedida, fue desechado como evidencia.

Al salir de la reunión, señaló que su hija pudo haber muerto a causa de una sustancia que le fue encontrada en el cuerpo, aunque no señaló de qué tipo.

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez. Foto: Gabriela Pérez / Cuartoscuro

“El vaso quedó descartado porque no corresponde. La letra no corresponde a la de mi hija, y ya hay una causa de muerte. De alguna manera fue por alguna sustancia, pero no se ha determinado por qué fue. Entonces continuarán las investigaciones dentro de la línea como un feminicidio”.

“De alguna manera aún hay cosas inconclusas, como la comparación de letras que todavía no nos dan, y otras cuestiones que no nos da. Ahorita aún están cuestionando que fue por los químicos la causa de muerte. La línea se va a investigar como feminicidio, ya está la base de investigación de que fue por feminicidio”, dijo.

Hasta ahora los investigadores de la Fiscalía estatal no han podido analizar el contenido del teléfono de Yolanda, debido a que no existe un especialista que desencripte el aparato, añadió.

Consideró posible que el cuerpo de su hija sea exhumado como ocurrió el pasado 1 de julio con Debanhi Escobar, para precisar la causa de muerte y afirmó que si no encuentra respaldo de la Fiscalía estatal para esclarecer los hechos buscará a la Fiscalía General de la República (FGR).

En la reunión, Martínez estuvo acompañado de sus abogados, y de la secretaria de la Mujer, Graciela Buchanan, quienes se reunieron con el vicefiscal de ministerios públicos Luis Enrique Orozco.

Fue este funcionario el que, días después de hallado el cadáver, señaló como más probable la hipótesis del suicidio debido a que Yolanda presentaba indicios de depresión, como se lo comunicó a personas allegadas.