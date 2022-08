La violencia se extiende a BC: Hay ataques simultáneos en Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y Rosarito

MEXICALI, B.C., (apro).- En demanda de la liberación de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntos miembros de este grupo criminal realizaron actos de violencia al quemar al menos 17 autobuses, taxis y camiones de carga en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito. No hay civiles heridos.

A través de mensajes en redes sociales, alertaron a la población de un “toque de queda” desde las 10 de la noche del viernes, sábado y domingo, para no salir pues van a realizar “un desmadre para que el puto gobierno libere a nuestra gente somos cartel jalisco nueva generación no queremos lastimar a gente buena es mejor que no salvan vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle. Puro cjng”.

Poco antes de oscurecer, en varias de las avenidas principales de Mexicali se registraron balaceras y gente enmascarada interceptó camiones urbanos de pasajeros bajando a la población, sin dañarla, para luego prender fuego a las unidades. Tampoco les robaron sus pertenencias.

Ahora la violencia se desata en Baja California. Reportaron bloqueos y autos incendiados en Tijuana, Mexicali y Tecate.



pic.twitter.com/8dyc5G3I4k — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) August 13, 2022

En internet, circula un mensaje firmado por el CJNG en el que advierte que a partir de las 10 de la noche detendrán a la gente que ande circulando y todo en demanda de la liberación de integrantes de ese grupo criminal, aunque no aclaran si se refiere a detenidos en esta entidad o en otras partes del país o si tiene relación alguna con los hechos ocurridos en Jalisco y Guanajuato.

De acuerdo a la Mesa de Seguridad, se registraron ocho unidades incendiadas en Tijuana; cinco en Tecate; tres en Ensenada, y una en Mexicali.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila condenó los hechos violentos y dijo que de acuerdo a información de la Mesa de Seguridad "ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos" y se pronunció por mantener la calma.

Los detenidos tienen que ver con un autobús de pasajeros que se quemó en Mexicali, en una de las principales vialidades: el boluvar Justo Sierra que entronca con la Calzada Aviación. Se dijo que habían ocurrido balaceras, sin embargo en un recorrido por la zona a las 8 de la noche, no había vestigios de que esto sucedió.

Donde termina la Calzada Aviación e inicia la Calzada Cetys, fueron detenidas las personas involucradas con la quema del camión de pasajeros.

#Videos La violencia que se registró esta semana en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez se trasladó este viernes a Baja California, con ataques simultáneos, bloqueos y vehículos incendiados en Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada. https://t.co/S52XLPWUFc pic.twitter.com/8ZUeKKIwzW — Proceso (@proceso) August 13, 2022

El reporte preliminar señala que en Tijuana al menos 6 taxis fueron incendiados para bloquear vialidades transitadas, en algunos casos bajaron solamente al chofer y en otros también a los pasajeros, sin que fueran asaltados.

En Tecate, los primeros datos arrojan que fueron dos camiones de carga los prendidos en llamas de manera intencional, uno de ellos sobre la carretera Tijuana-Tecate.

En Ensenada, cerraron la carretera libre Tecate hacia el Valle de Guadalupe ante la amenaza que se registren situaciones similares a las de las otras ciudades del estado; en la comunidad de El Sauzal se prendió fuego a un camión.

De acuerdo con Zeta, tres vehículos más fueron incendiados en Playas de Rosarito, sin reporte de lesionados.

Al menos 10 unidades de transporte han sido quemadas en Baja California, sobre todo en Tijuana, hay choferes con heridas leves, sujetos armados bajaron a los pasajeros. Hay caos de tráfico en carretera a Rosarito pic.twitter.com/Nvc5VsBZey — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) August 13, 2022

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) emitió un comunicado donde avisa de la suspensión de clases para este sábado.

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana pidió a sus empleados refugiarse en un lugar seguro hasta nuevo aviso.

Alrededor de las 10:00 de la noche hora local, las calles empezaron a vaciarse, el flujo de las garitas operaba con normalidad y todos los casinos de Hank Rhon cerraron sus puertas, se informó en un comunicado.

Que alguen me explique donde esta la Marina SEDENA ??... qué rayos pasa ??? dónde está el PRESIDENTE de uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE35uD83DuDE35uD83DuDE35uD83DuDE35uD83DuDE35uD83DuDE35uD83DuDE35 No es Ucrania es Baja California uD83DuDE36 pic.twitter.com/DkozHT8vGG — SupeRolicuD83DuDCA19k uD83DuDC1D uD83DuDC51 uD83DuDC84 uD83DuDC8E (@Lic12Rosio) August 13, 2022

Cerca de las 11:00 de la noche, la gobernadora Marina del Pilar informó que se mantendría reunida con la Mesa de Seguridad "para revisar los acontecimientos y actuar de manera contundente".