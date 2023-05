FGR no acreditó la existencia de Guerreros Unidos y juez absolvió al líder de esta organización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar la existencia de los Guerreros Unidos, grupo al que atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En consecuencia, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de dicha organización del delito de delincuencia organizada.

Aunque el juzgador precisó que esto no significa que los Guerreros Unidos no existen, sino que las pruebas que entregó la FGR no fueron suficientes para demostrar lo contrario.

La resolución fue emitida en la causa penal 100/2014, misma en la que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala fue absuelto de delincuencia organizada y condenado a 92 años de prisión por el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre ellos, el perredista Arturo Hernández Cardona.

Fuentes federales confirmaron que, en la sentencia, el juez excluyó 47 testimoniales obtenidos mediante tortura o detenciones ilegales.

Razón por la cual el juzgador concluyó que la FGR no logró acreditar durante el proceso penal la existencia de los Guerreros Unidos y que Sidronio Casarrubias y José Luis Abarca tuvieran algún vínculo con una organización criminal.

El juez indicó que la FGR intentó acreditar la existencia de los Guerreros Unidos con copias certificadas de otras sentencias dictadas en otros procesos penales federales en las cuales se tuvo por acreditada la existencia del Cártel de los Beltrán Leyva y La Barredora, pero no del grupo al que se le ha atribuido la desaparición de los normalistas.

Los testigos presentados por la Fiscalía, cuyos testimonios fueron recabados legalmente, relataron la privación ilegal de diversas personas y otras actividades, pero no se refirieron a la existencia de los Guerreros Unidos.

La Fiscalía también informó al juez que tiene abiertas otras averiguaciones previas en las que se recabaron pruebas relacionadas con procesos seguidos en México y el extranjero contra otras personas.

El juez señaló que estas no pueden ser valoradas como pruebas en el proceso porque se recabaron en otras indagatorias, además de que su contenido no demuestra que Casarrubias y Abarca pertenezcan a una organización criminal.