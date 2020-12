Relacionadas con violencia familiar, 10.2% de carpetas abiertas en CDMX: FGJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Del total de carpetas de investigación que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió de diciembre de 2018 a octubre de 2020, el 10.2% están relacionadas con el delito de violencia familiar, sin embargo, “es uno de los delitos más difíciles de castigar”, aseguró su titular, Ernestina Godoy.

En su videomensaje semanal, explicó que la dificultad radica en que la mayoría de las veces implica enfrentamientos en el núcleo familiar, y su judicialización tiene consecuencias no sólo para el agresor sino para las parejas y los hijos de las víctimas. “Por esa razón, muchas víctimas prefieren no denunciar o no seguir con la investigación penal del caso”, puntualizó.

Además, para las víctimas realizar una denuncia implica muchas veces enfrentar el proceso jurídico solas, sin apoyo familiar, y en algunos casos hasta ponen en riesgo su vida.



Godoy Ramos agregó que el “nuevo enfoque de política criminal” de la FGJ propone investigar estos casos “sin pérdida de tiempo y de manera integrada; sin importar si los delitos denunciados corresponden a varias fiscalías, la víctima tendrá un solo representante y, de ser necesario, se otorgan medidas de protección inmediatas”.

Precisó que, con este enfoque, en el último mes y medio la Fiscalía de Violencia Familiar presentó 69 nuevos casos frente a los jueces. Además, solicitó 13 órdenes de aprehensión, 10 de ellas “de manera expedita por la necesidad urgente de protección a las víctimas”.

También obtuvo 54 vinculaciones a proceso y participó en 292 audiencias representando a las víctimas.

La titular de la FGJ local agregó que el pasado domingo la Fiscalía de Violencia Familiar obtuvo y cumplimentó –en menos de una semana-- cuatro órdenes de aprehensión por violencia familiar y tentativa de feminicidio contra cuatro individuos que posiblemente participaron en el mismo hecho.

En días pasados también detuvo a un elemento de la Policía Bancaria Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa y violación contra su pareja, quien también forma parte de esa institución.

El 30 de noviembre pasado, en coordinación con las fiscalías de Michoacán y Jalisco, fue detenido un joven en la alcaldía Benito Juárez, por su probable participación en el delito de feminicidio de su pareja sentimental, el 17 de octubre de 2020. El crimen ocurrió en Zapopan, Jalisco, pero el sujeto huyó a Michoacán y luego a la Ciudad de México.