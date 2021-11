Desplegarán a 2 mil 500 mujeres policía para la marcha feminista en CDMX; descartan usar gases

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que este jueves se desplegarán 2 mil 500 mujeres policías, ocho ambulancias, 10 motocicletas, dos células de rescate y 24 testigos observadores de su dirección de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de las manifestantes y los transeúntes en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En tanto, Martí Batres, secretario de Gobierno, reiteró el llamado a que la manifestación se realice de manera pacífica, y en particular se refirió a “otras expresiones convocadas que llevan mazos, martillos, tubos, entre otros objetos que pueden ser peligrosos para las propias manifestantes, transeúntes y población en general”.

En una conferencia donde no se permitieron preguntas, la subsecretaria Figueroa aclaró que las uniformadas que resguardarán la marcha no contarán “con gases de ningún tipo” y que el único equipo de protección que llevarán consiste en casco y escudo; aunque comentó que, debido a los incidentes en marchas anteriores, también llevarán extinguidores de fuego.

Agregó que el operativo se realizó con base en el Protocolo de Operación Policial para marchas, aprobado en agosto del 2020, además de que el 100% del estado de fuerza de la policía ha recibido capacitación sobre el combate a la violencia contra mujeres y niñas y demás temas con perspectiva de género.

Llamado a marchas pacíficas

El secretario de Gobierno, Martí Batres, recordó que la movilización que reunirá a la mayor parte de las convocantes a la marcha comenzará a las 16 horas en el Ángel de la Independencia.

No obstante, dijo que hay “otras expresiones convocadas que llevan mazos, martillos tubos, entre otros objetos que pueden ser peligrosos para las propias manifestantes, transeúntes y población en general”.

Luego, repitió el llamado que la dependencia hizo ayer por la noche en el sentido de que no haya violencia en las distintas manifestaciones. “Esta jornada es contra a violencia, no debe haber violencia, debe ser una lucha pacífica. Enfatizamos el llamado a que todas las movilizaciones sean pacificas y que no haya ningún tipo de violencia a lo largo del día”.

Aclaró que en la manifestación habrá “presencia de compañeras del gobierno atentas a ayudar a cualquier situación que se presente”, además de la fuerza pública ya descrita.

Y agregó: “la fuerza pública no portara ningún tipo de armas, toletes o gases. La policía de la Ciudad de México no usa gas lacrimógeno ni pimienta”.

Batres Guadarrama dijo que el gobierno de la Ciudad de México se solidariza con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y trabaja por eliminarla. “Somos parte de esa lucha, nuestro movimiento ha sido parte de esa lucha”, afirmó y enumeró varias acciones que desde hace años se han realizado en la capital en favor de las mujeres.

Entre ellas, mencionó el reconocimiento de los hijos aún sin matrimonio, la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo y la “descriminalización” de las mujeres, la primera legislación de acceso a una vida libre de violencia, el apoyo a madres solteras; entre otras.

Batres subrayó que “el gobierno de la Ciudad de México es feminista, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es feminista” y que esta administración “impulsa una ciudad de derechos, sin violencia, sin impunidad para los agresores”.