Anuncian la renta de un cuarto de azotea en la Condesa y desatan indignación y burlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La presión de los usuarios de redes sociales orilló a que Ángel Romero borrara de la página de Facebook “Roomies VIP CDMX” la renta de un cuarto de azotea en la colonia Condesa, por 5 mil 500 pesos mensuales, con la posibilidad de “puedas entrar al pent-house cada vez que quieras”.

La publicación se hizo el 22 de julio y se adjuntaron fotografías del lugar donde solo hay espacio para una cama y un clóset.

Estas eran las referencias: “Hola! Tenemos una ‘habitación de servicio’ amueblada y con WIFI de nuestro pent-house en la condesa ya disponible! La habitación se encuentra en la azotea y la idea es que puedas entrar al pent-house cada vez que quieras :D

“Tendremos otra habitación DENTRO del pent-house a finales de julio. La vista en la noche es espectacular!!! Hay otros 4 roomies, pero tu baño es privado. La habitación esta en 5500 pesos/mes + depósito (servicio y limpieza incluida). Tenemos una gata muy linda!. Hacemos a veces fiestas o invitamos a nuestros amigos. No parejas o animales pleaaase y minimo 6 meses. Mandame inbox si estas interesado para darte la informacion que necesites (sic)”.

Las burlas surgieron recién publicado el anuncio, pues en los comentarios criticaron que la gente está harta de las zonas donde únicamente venden un estilo de vida.

El usuario Ale Naoh comentó: “Como somos tan buena onda te damos chance de que veas nuestro penthouse y nuestras fiestas para que le eches ganas y puedas algún día ser como nosotros”, a lo que Ángel Romero contestó: “Ale Naoh mmmm por concepto no es aspiracional, ya que en el.presente no aspiro a vivir aquí, sino que vivo aquí. Te invito a buscar un lugar en el que por 5500 pesos, puedas vivir libremente en un PH, en donde podrías trabajar, cocinar, interactuar con roomies de otros países, hacer reuniones en el solárium y pues muchas cosas que se pueden hacer. Creo que no estas viendo todas las ventajas que conlleva a que por ese costo, tengas acceso a un PH totalmente funcional (sic)”.

La gente se burló de que para poder tener ese PH tenga 4 roomies más el que alquile la azotea y que además los promocionara como extranjeros para convivir como un plus de la renta.

Bob le preguntó: “Y sin acceso al PH cuanto? (sic)”, a lo que Ángel Romero respondió: “mmmm muy buena pregunta, lo podría dejar en unos 3300 con servicios”. Edgar se mofó: “Puedo publicar en mi insta que vivo en un penthouse? Yo no saldré de la azotea con wifi ntp, les toco cuando necesite algo” y Ángel Romero se enganchó: “No necesitarías tocar, tendrías una llave y si, tienes mi permiso de publicar en insta (sic)”.

Entre los comentarios, le escribieron: “¿No le pierde?”, “Cómo siempre elevando carbón los precios”, “Tristemente para ser la condesa si esta barato. Es lo que pasa cuando se permiten los abusos en los altos costos de la renta”, “Quieren vacaciones, comida y todo mientras rentan sus cuartos a un precio exagerado”, “Neta con tal de vivir en la condesa y sentirte nice pagarían un mugre cuarto de azotea”.

“’Comparto la renta con 8 roomies, usamos el mismo baño, pero vivo en la condesa’ call me Fifi”, indicó otra persona.

Otros usuarios compartieron memes alusivos: