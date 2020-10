Detienen a madre adolescente que envenenó a su hijo por falta de dinero para alimentarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una adolescente de 16 años fue detenida en Nezahualcóyotl, Estado de México, por envenenar a su hijo de 15 meses. De acuerdo con la policía municipal, el pasado sábado 17 la joven madre suministró al pequeño la tóxica pócima que lo mató casi de inmediato. Reportes en medios locales, que citan a vecinos de la muchacha, señalan que ella dijo a los uniformados que envenenó a su hijo porque llevaban tres días sin comer y no tenía dinero para alimentarlo. Hasta el cierre de esta edición no se había difundido un reporte oficial sobre los hechos ocurridos en la colonia Agua Azul de Nezahualcóyotl, donde un niño de 15 meses fue abandonado por la madre en la calle Constanza, entre la calle Laguna de Términos y avenida Chimalhuacán. Los vecinos señalaron que la joven salió del inmueble dejando inconsciente al pequeño en el interior de la vivienda. Según sus testimonios, la adolescente dio veneno a su hijo y después lo ingirió, porque no tenía dinero para víveres. Paramédicos que acudieron al lugar revisaron al niño, pero lo encontraron sin signos vitales, con varias horas de haber fallecido. Cuando la madre regresó al lugar donde vivía con el niño, fue arrestada por elementos de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl. Otros reportes refirieron que se trató de un bebé de tres meses de edad.