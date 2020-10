Vinculan a proceso a rector de la UAEH por defraudación fiscal; no irá a prisión

Nota relacionada:

PACHUCA, Hgo. (apro).- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en defraudación fiscal por 487 mil 222 pesos. Este martes, en audiencia en los juzgados del Poder Judicial de la Federación, en Pachuca, un juez determinó que existen indicios de defraudación por parte del rector, al no reportar ingresos detectados en sus cuentas a través de las declaraciones fiscales presentadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sin embargo, determinó no dictar la prisión preventiva, al no estimar riesgo de fuga. Fijó, en cambio, dos meses para la investigación complementaria, en los que la Fiscalía General de la República (FGR) reunirá pruebas y, entonces, determinará su situación. Las cuentas de Pontigo Loyola han sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la investigación que realiza por presunto lavado de dinero, tras un requerimiento al Estado mexicano de la DEA, que detectó movimientos inusuales en el extranjero por 151 millones de dólares. Esta indagatoria, en la que la UIF requirió información sobre movimientos financieros y rutas de transferencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es por la que tiene en prisión a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la UAEH y jefe político de Adolfo Pontigo, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. Sin mencionar la vinculación a proceso, la Universidad envió un comunicado en el que informa que el rector "acudió a cumplir y atender, en tiempo y forma, el requerimiento que le hicieron relativo a obligaciones fiscales de carácter personal". Añade que Pontigo enfatizó que el asunto no impide que continúe con sus actividades y compromisos programados al frente de la institución. Por este motivo, "exhortó a funcionarios y personal de la UAEH a redoblar esfuerzos para mejorar la calidad y las condiciones educativas del alumnado en esta compleja etapa de pandemia mundial en la que se está viviendo". A la par de este proceso, la UIF y la FGR investigan la posible participación de Adolfo Pontigo en el caso de lavado de dinero que imputan a Gerardo Sosa Castelán, debido a que era el responsable de la casa de estudios —de la que se sustrajo el dinero que acabó en cuentas de Sosa, sus hijas y tres personeros— en parte del periodo señalado (2011 a 2018). Pontigo tomó posesión en 2017. Su antecesor, Humberto Augusto Veras Godoy, diputado local con licencia por el distrito de Pachuca, quien llegó al cargo por Morena, también es investigado y sus cuentas, igualmente, han sido congeladas, por lo que ha recurrido a amparos.