Advierten en Cuernavaca que habrá arrestos y multas a quien no use cubrebocas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Ante el incremento de contagios de covid-19 en esta ciudad, las autoridades municipales anunciaron que las personas que se nieguen a utilizar cubrebocas en espacios públicos serán arrestadas y multadas.

Erick Santiago Romero Benítez, secretario general del Ayuntamiento, dijo que el Bando de Policía y Buen Gobierno de la ciudad establece las sanciones para quienes pongan en riesgo la salud de otras personas.

“Necesitamos seguir invitando a la gente, exhortándola a usar el cubrebocas, que no salgan, tomen las medidas y ese ha sido el recorrido, sin embargo, si hay ciudadanas y ciudadanos que no acaten estas disposiciones, sí podrán tener un arresto administrativo, podrán ser ingresados al juez calificador o a los juzgados calificadores y pagar una multa.

“Quiero enfatizar esa parte: el Bando de Policía y Buen Gobierno ya prevé esas sanciones, inclusive antes de la pandemia, el Bando de Policía y Buen Gobierno regula las actividades del municipio, es el marco jurídico que está establecido. Hoy lo que busca el cabildo es enfatizarlo, es decir, el cabildo lo tiene, lo reconoce, lo tiene vigente y, por favor, respetémoslo”, expresó el funcionario municipal.

El arresto podría ser de hasta 36 horas y la multa iría de los mil 500 a los 7 mil pesos.

“Las sanciones en este caso tienen escalas, por así decirlo, para que podamos tener gradualidad. Primeramente bien el invitarles, el exhorto y pensemos que en ese momento el ciudadano dice ‘bueno, me pongo el cubrebocas’ y quedará en el exhorto; habrá quien diga no me pongo nada, quiera continuar, se le invite a que se retire, no se retira, en ese momento podrá ser asegurado porque así lo prevé el Bando de Policía y Buen Gobierno”, dijo el secretario.