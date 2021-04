Sentencian a 50 años de prisión a Ricardo Alexis, feminicida de Mara Castilla

PUEBLA, Pue. (apro).- Un tribunal de enjuiciamiento sentenció hoy a Ricardo Alexis Díaz a 50 años de prisión y al pago de 300 mil pesos como reparación del daño moral por el feminicidio de la estudiante Mara Castilla cometido el 8 de septiembre de 2017.

Luego de que la semana pasada, el exchofer de Cabify, de 24 años de edad, fue declarado culpable del asesinato de la joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), este día, tras una audiencia que se extendió por más de seis horas, el tribunal fijó la sentencia.

Tanto el abogado del exchofer, Francisco Tlahuicole Reyes, como los representantes legales de la familia anunciaron que apelarán este fallo.

En el caso del abogado defensor, aseguró que la sentencia contra el exchofer de Cabify no representa un acto de justicia, pues no se valoraron elementos que supuestamente dan cuenta que Ricardo Alexis no es responsable del feminicidio.

“Hoy se hizo todo menos justicia, hoy lo único fue materializarse todo el show procedimental que se hizo desde que se detuvo a Ricardo Alexis”, afirmó Reyes.

El abogado dijo que para la defensa el procedimiento apenas inicia, pues recurrirán a las instancias federales para pedir que se revise con imparcialidad el caso.

Reyes confió que, dentro de un año y medio, el juicio contra el exchofer de Cabify se reponga, pero con un tribunal de enjuiciamiento diferente que valore las pruebas que hay a favor de su defendido.

Entre las que ha mencionado el abogado, está el hecho que el cuerpo de Mara, encontrado el 15 de septiembre de 2017 –siete días después de que habría sido asesinada por Ricardo Alexis- no presentaba el grado de descomposición que correspondía al tiempo transcurrido y haber estado en un paraje a la intemperie.

Por su parte, los representantes de la familia señalaron que apelarán la sentencia, pues habían pedido que la condena para el chofer fuera de 60 años de prisión.

Mara Castilla desapareció la madrugada del 8 de septiembre de 2017, luego de que contrató los servicios del Cabify para regresar a su casa tras haber estado con un grupo de amigos en un antro de San Andrés Cholula.

El chofer del Cabify fue detenido el 12 de septiembre y tres días después fue localizado el cuerpo de la joven en un paraje en los límites de Puebla con Tlaxcala.

El abogado del sentenciado alegó en el juicio que la Fiscalía General de Puebla nunca investigó otros sospechosos del crimen como un español que convivió con ella en el antro y un desconocido que le tomó fotos antes de que desapareciera.

Además, en el juicio salió a la luz la relación de noviazgo que tuvo Mara con un Christopher Reyes Matus, quien formaba parte de una banda de secuestradores veracruzanos que asesinaron en 2015 al estudiante Sebastián Préstamo.

De acuerdo a lo expuesto durante el proceso, Reyes Matus murió asesinado y fue Mara Castilla quien lo encontró muerto en su departamento, por lo que la joven habría participado como testigo en el caso su homicidio.