Guerrero regresa a semáforo rojo, pero las playas seguirán abiertas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El estado de Guerrero regresará a semáforo rojo a partir del próximo lunes 9, debido al avance en los contagios de covid-19, informó hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores.

No obstante, adelantó que no se cerrarán las playas de los centros turísticos: "No vamos a entrar a cerrar las playas como lo hicimos o que los hoteles no reciban a nadie, pero por supuesto que vamos a disminuir los aforos y vamos a estar muy pendientes en todos aquellos lugares que estén cerrados".

Astudillo recordó que el pasado miércoles 4 se registró el mayor número de contagios de covid-19 desde el inicio de la epidemia en el estado, por el avance de la variante Delta.

"Estamos viviendo la etapa más rápida de contagios", recalcó, y pidió a la población evitar ferias, reuniones o fiestas.

El gobernador precisó que a partir del próximo lunes 9 cambiará a rojo el semáforo epidemiológico, e indicó que este fin de semana anunciará las medidas que se tomarán para evitar que aumente el número de casos en la entidad.