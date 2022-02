Personas no desaparecen, se ausentan voluntariamente, afirma Barbosa

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que los casos de desapariciones en Puebla, no son tal, pues la mayoría son realmente personas que se ausentan voluntariamente y luego regresan o son localizadas.

“No califiquen una ausencia como una desaparición. La mayoría de las personas que se ausentan vuelven a regresar y la mayoría de personas que se ausentan, lo hacen voluntariamente”, declaró el mandatario al ser cuestionado sobre los crecientes casos de desaparecidos en Puebla.

“Siempre hay un rango muy alto de las personas que se ausentan y vuelven a regresar a sus domicilios o son localizadas en algún lugar, como los domicilios de los amigos, familiares; van a buscar trabajo o cambian de residencia y ese tipo de cosas”, agregó.

Dijo que a diario recibe un informe por parte de la Fiscalía General de Puebla (FGEP) sobre las personas que no están localizadas, y que de ahí se valora cuáles pueden ser calificadas como desaparecidas y cuáles no. “Y la mayoría son ausencias”, recalcó.

“Así como lo preguntas tal parece que estuviéramos viviendo en un mundo de desaparecidos, ¿verdad?, y que ya no se encuentran, y no, no, no es así”, sostuvo el gobernador.

“Quiero que me digan cuántos casos conocen en este momento de personas que estén desaparecidas, salvo las que ya se volvieron un tema delictivo, un tema de seguimiento en una carpeta, parte de un asunto que se está investigando”, expresó.

En sus redes sociales, el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla reaccionó ante estas declaraciones del gobernador.

“Este miserable @MBarbosaMX no nos callará, Puebla se le está cayeron en inseguridad, corrupción e ineficiencia, faltan más de 2500 que Son víctimas de desaparición”.

De acuerdo a cifras oficiales, en enero de este año se denunciaron 30 personas desaparecidas en la entidad, que es casi un caso por día.