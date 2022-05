Madres reclaman al fiscal su indiferencia frente a los más de 3 mil desaparecidos en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- “¿Fiscal dónde estás? ¡Te seguiremos buscando!”, es la frase de las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos en Oaxaca, ante la indiferencia e indolencia del fiscal general Arturo Peimbert Calvo.

Mientras que las madres se alistaban para realizar la marcha espejo de la dignidad buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia que se realizó hoy del Parque El Llano al Zócalo capitalino, porque en Oaxaca hay mas de tres mil 297 personas desaparecidas, el fiscal Peimbert Calvo, citó a la presidenta del Colectivo oaxaqueño buscando a los nuestros, Martha Pablo Cruz, donde reconoció que “no le informan los proceso que llevan los casos”.

Antes de partir a los Estados Unidos, Peimbert Calvo “se disculpó de mil maneras porque no sabía que lo andábamos buscando para tener una audiencia”, al tiempo que se comprometió a recibirlos la próxima semana en la fiscalía, mientras su secretario particular los recibiría mañana.

Lo lamentable, manifestó Martha Pablo Cruz es que las desapariciones forzadas son un asunto preocupante porque esta creciendo en los estados como Oaxaca y los está rebasando el crimen organizado.

Sin embargo, los mas lamentable es que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa “no sabe que hay desaparecidos, solo le interesa el turismo porque le interesa visibilizar a Oaxaca como negocio y el fiscal no lo encontraban para darles audiencia”.

Ahora que es fiscal se comprometió a recibirlas dijo que “esperemos que sí nos cumpla porque sino estaría jugando. Espero que cumpla su palabra y no juegue con el dolor de una madre. A mi me hace falta un hijo y le pido que no se burle de nosotros, pero si no lo hace, no se la acabar Arturo Peimbert”.

En pleno 10 de mayo, las madres con las fotografías de sus hijos e hijas marcharon por el centro histórico donde lanzaron consignas: “Donde están, dónde están, nuestros hijos dónde están” e “Hijo escucha, tu madre está en la lucha”.

Se quejaron que “Oaxaca es un desmadre porque en cada región hay una vicefiscalia y no pasa el reporte a la fiscalía general y se quedan allá, no le dan seguimiento. Aunado a que hay funcionarios públicos vinculados al crimen”.

De acuerdo con las cifras oficiales de la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Oaxaca del 1 de enero de 1994 al 30 de diciembre el 2021 se han reportado la desaparición de 3 mil 297 personas.

La señora Luz María Leticia Noyola López sigue buscando a su hija Zayra Leticia, quien desapareció 23 de octubre de 2020 en Huajuapan de León, en la región Mixteca.

“La sigo buscando desde el primer día hasta hoy 10 de mayo. No tenemos descanso y lo que pedimos es que volteen a vernos porque nosotros no festejamos ningún 10 de mayo que volteen a vernos y nos hagan justicia”.

En el mitin, resaltaron que las Madres de familia de Oaxaca marchamos para denunciar y demandar respuesta de autoridades locales y nacionales en búsqueda de justicia, verdad y reparación.

Advirtieron que en este 2022 tomaremos las calles para que seamos escuchadas y que el estado tiene la obligación de dar con su paradero, de sancionar a los responsables y reparar el daño de manera integra, al tiempo que exigen garantías para que no ocurran mas desapariciones forzadas en el estado”.

Finalmente destacaron que “en Oaxaca seguimos sin contar con cifras actualizadas sobre el número de desaparecidos. Oaxaca ha sido un estado olvidado por el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y un estado olvidado por el fiscal Arturo Peimbert”.