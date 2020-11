INE descarta acciones contra alcaldesa de Aguascalientes por aparecer en película de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) liberó de toda responsabilidad a la alcaldesa panista de la capital de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, tras su aparición en una película de Netflix.

La impugnación interpuesta por el partido Movimiento Ciudadano (MC) es improcedente, pues la participación de la alcaldesa en la serie no le dará una ventaja en el próximo proceso electoral, resolvió la Comisión.

En su queja, MC pidió al organismo adoptar medidas cautelares por la promoción personalizada, actos anticipados de precampaña, uso de recursos públicos y violación al modelo de comunicación política en radio y televisión durante la aparición de la funcionaria en la película “Se busca papá”.

Sin embargo, la Comisión de Quejas argumentó que la plataforma y el medio en el que se difunde la película no es de acceso libre y gratuito para la ciudadanía; que la película y el material para su promoción no aborda temas políticos o electorales, y que la aparición de Jiménez Esquivel no es preponderante ni central en la película.

Además, precisó que no advirtió diálogos, frases o elementos en torno a su persona, logros o aspiraciones políticas o electorales, ni ningún elemento o expresión que afecten o pongan en riesgo la equidad de la competencia entre los partidos políticos o la voluntad de la ciudadanía rumbo a 2021.

También resaltó que no se cuenta con una base objetiva y cierta sobre la aspiración o postulación de la servidora pública para ocupar un cargo de elección popular, o que se posicione en algún proceso interno de selección de candidaturas.

En consecuencia, la Comisión estableció que no existe sustento para considerar que la difusión de la película deba ser suspendida; sin embargo, comentó que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá resolver el asunto, así como el posible uso de recursos públicos de la servidora.