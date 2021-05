López Obrador lamenta la falta de respuesta de EU a su reclamo sobre el financiamiento a MCCI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre el caso del financiamiento económico a través de su embajada en México a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X. González Guajardo, y urgió la suspensión del apoyo financiero porque se realiza en la víspera de la elección del seis de junio.

“Yo espero que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer públicamente algo sobre este asunto que ya deberían de haber actuado de inmediato, suspendiendo este apoyo más habiendo elecciones, pero en fin, vamos a esperar”, expresó el mandatario.

En la conferencia matutina, el mandatario volvió a exigir una explicación y reprochar el financiamiento económico que envía la embajada de Estados Unidos en México a la organización MCCI, a quienes acusó de hacer campaña política en su contra.

“Yo espero que el gobierno de Estados Unidos suspenda este apoyo a organizaciones que hacen actividad política porque es indebido es como el caso de la revista inglesa The Economist”, indicó el presidente López Obrador y remató:

“Nosotros no vamos a Estados Unidos a hacer política partidista, no puede el gobierno de Estados Unidos dar dinero, a través de la embajada, a grupos opositores. Y sí, en efecto se presentó una nota diplomática y vamos a esperar la respuesta que no ha habido hasta ahora y es lamentable porque hay elecciones”, refirió.

Luego dijo que el gobierno estadunidense ha destinado dos millones 500 mil dólares a MCCI y dijo que todos los integrantes del consejo directivo de la organización fundada por Claudio X. González Guajardo son opositores del gobierno federal.

“Están haciendo campaña en contra de nosotros, todos los integrantes del Consejo ejecutivo de la dirección y consejeros y están recibiendo dinero de la embajada de Estados Unidos”, indicó.

También descartó aplicar sanciones en contra de sus opositores y financiadores extranjeros, argumentando que no es posible que puedan conspirar en México donde “el pueblo no se deja manipular”.