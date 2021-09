AMLO propone ley para que no se condicione la publicidad oficial "a hablar bien del gobierno"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, su vocero Jesús Ramírez Cuevas deberá preparar y presentar en breve un proyecto de ley que garantice la libertad de prensa y expresión, y sin condicionar la publicidad a que se hable bien del gobierno.

“Jesús [Ramírez Cuevas] tendría que hacer una propuesta cuidadosa, respetuosa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que no se vaya a llamar la ley censura dos, ¿cómo se llamaba la ley que se combatió en la época de Zarco? La Ley Mordaza, nada de eso, que la prensa se regule con la prensa, que no tenga el Estado que meterse a someter a los medios, que haya libertades”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera de este jueves.

Y añadió:

“Sí que lo puedan hacer [un comité de ética] sin que afecte la libertad. Y es muy importante la vertiente de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, porque en efecto hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos, ni sueldos, ni prestaciones, nada, que los pueden despedir y no les reconocen ningún derecho, eso sí, pero cae más en la esfera de lo laboral”.

Señala AMLO que "la prensa se regula con la prensa". Dice que no estaría de acuerdo con una "Ley Censura 2" ni con una "Ley Mordaza". No obstante, afirma que se deben respetar los derechos laborales de los reporteros y trabajadores de los medios de comunicación. pic.twitter.com/QQH7vuuQtZ — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 23, 2021

Además, aclaró que en dicha norma se debe procurar “que no se condicione la publicidad a hablar bien del gobierno, que no se use eso para someter, aquí no limitamos la libertad de expresión a nadie”.

El pasado 8 de septiembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como “Ley Chayote”, al considerar que sigue otorgando al gobierno “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión.