Morena rechaza en el Senado abrir investigación sobre la "Casa Gris" de José Ramón López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Senado fue escenario de un intenso debate entre morenistas y legisladores de oposición que demandan una investigación para determinar si existe o no un posible conflicto de interés en el caso de la casa en la que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Texas, junto a su esposa Carolyn Adams, y que pertenecía a un exalto ejecutivo de la compañía petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos.

Luego de horas de negociación en la Junta de Coordinación Política para el reinicio de la sesión ordinaria del Senado, tras la protesta de panistas porque no se discutía el tema de la llamada “casa gris”, se reanudó la sesión para votar un punto de acuerdo de la panista Kenia López Rabadán para que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República investiguen el presunto conflicto de interés entre Pemex y Baker Hughes.

La bancada de Morena se volcó a defender al hijo del presidente. Por ejemplo, el senador Héctor Vasconcelos de Morena lamentó que la reputación de López Beltrán esté siendo afectada por “intereses político partidistas”. Consideró que está siendo “vulnerado, quizá de manera irreparable, en sus derechos humanos” y se le está causando un daño moral.

“Conozco a los hijos del presidente de la República desde hace muchos años, los he visto crecer, fui testigo de cómo durante su adolescencia y juventud dedicaron quizá lo mejor de su tiempo a luchar porque México tuviera la posibilidad de una transformación de fondo. Lo que puedo decir es que cualquier padre o madre mexicano estaría orgulloso de tener hijos de tal integridad y de tal vocación social”, afirmó el senador.

La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre pidió a los panistas que le pregunten a su excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien nombró con el apodo que le puso el presidente, “Ricky Riquín Canallín”, para que les de una asesoría de cómo se renta una casa en Estados Unidos.

“Ese ahí anda prófugo, ¿por qué no Todos son Anaya? Sería muy bueno, ¿verdad? Pero, ‘Ricky Riquín Canallín’, sí sabe que allá para rentar una casa en Estados Unidos no se trata de particular a particular, hay agentes inmobiliarios que son profesionales del área y que uno nunca tiene trato con la persona en particular”, reclamó Vázquez Alatorre.

En tanto, Bertha Alicia Caraveo de Morena, también ironizó en que el PAN debería de hacer un “Todos Somos Anaya”, en referencia al hashtag “Todos Somos Loret” impulsado por periodistas, empresarios y políticos anti López Obrador, y cuestionó por qué nunca se pronunciaron cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach o a Javier Valdés.

“Nunca los vimos pronunciarse cuando mataron a Miroslava Breach. Nunca los vimos pronunciarse nunca cuando arrebataron la vida de Javier Valdés. Nunca los vimos pronunciarse cuando Calderón convirtió a este país en un cementerio”, criticó.

“Porque ustedes no están con la prensa de a pie, están con la prensa corporativa y los intereses empresariales que financian sus mentiras y sus montajes. Montajes como el de Florence Cassez. Montajes como el de Frida Sofía en el sismo. Montajes como el que hoy pretender hacer en esta soberanía”, añadió.

Rompimos 19 días de silencio de @MorenaSenadores.



Las y los #SenadoresdelPAN llevamos la #CasaGris al @senadomexicano porque México merece explicaciones.



¡Seguiremos luchando contra las mentiras y engaños de Morena!#SonPeores pic.twitter.com/1HXw7UNkgN — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) February 16, 2022

Por su parte, Lilly Téllez del PAN criticó la defensa de las y los senadores de Morena a la familia de López Obrador ante un posible caso de conflicto de interés y advirtió a López Obrador que no está por encima de la ley, luego que exhibió los supuestos ingresos millonarios de Carlos Loret de Mola y pidió una investigación al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales transparentar los recursos del conductor.

“Al acudir al Inai para lograr su perverso propósito de exhibir e inhibir la labor de un periodista y atacar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, no solo habla de su evidente ignorancia en la materia, sino que arriesga también el buen nombre de esa institución; pues al negarle su capricho, seguramente venderá una andanada de su parte contra los órganos constitucionales autónomos”, vaticinó Téllez.

La senadora Xóchitl Gálvez también del PAN dijo que si Morena no aprobaba el punto de acuerdo para exigir una investigación imparcial sobre el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias en torno a la casa en la que vivió López Beltrán en Texas, demostrarían que “son peores”.

“Por más que quieran hablar del pasado, que, por cierto, acuérdense que el 30% vienen del PRI, hoy toca hablar del presente, hoy toca hablar de un personaje que está catalogado en la ley como una persona políticamente expuesta. Esa es la categoría de José Ramón López Beltrán, no le den vueltas, y al ser una persona política expuesta no es cualquier ciudadano, es el hijo del presidente y a ese hijo del presidente le conviene que se aclare todo este tema”, dijo Gálvez.

“¿A qué le tienen miedo? Si no hay conflicto de interés, ¿a qué le tienen miedo de que se abran las investigaciones? No le saquen”, agregó.

Al finalizar las intervenciones en tribuna, el punto de acuerdo no fue aprobado por Morena y aliados.