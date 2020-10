Encuentro Solidario: el INE favorece la politización del evangelismo conservador

DEBES LEER:

El INE volvió a equivocarse al otorgar registro al Partido Encuentro Solidario. Mientras los reflectores están enfocados en la, poco se han considerado las consecuencias de unade las minorías, tanto religiosas como seculares. Los consejeros vuelven a otorgar el registro al PES, como en 2014, un partido de corte confesional y conservador. La errónea decisión del Consejo Generalcontenidos en los artículos 40 y 130 así como en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Como el Ave Fénix, el PES deregresa de sus cenizas del proceso electoral de 2018, recordemos, cuando no alcanzó el mínimo de 3% de la votación para conservar su registro.https://www.proceso.com.mx/645914/el-papa-francisco-bajo-la-geopolitica-del-complot-columna-bernardo-barranco En cuestión de díascon los principios de la laicidad. Con rigor,, argumentando transgredir la esfera de la separación entre el Estado y las Iglesias. Sin embargo, dicho principio histórico es omitido al otorgar de nuevo el registro al. Ninguno de los consejeros que votaron por el registro del PES entraron al fondo del debate ni mencionaron el concepto de laicidad. ¿Acaso lo conocen? La noche del viernes 4 de septiembre,. Y lo peor, no hay discusión. La reunión transcurre en dos carriles., de arranque, colocan su oposición al registro con fundamento en el principio de la laicidad. No hay réplica. Los y las consejeras limitan su argumentación a considerandos procedimentales. Para Córdova y Murayama la presencia de 15 pastores religiosos en las asambleas de afiliados contraviene el principio de separación entre la política y la religión. La consejera, en cambio, argumenta formalidades, reconoce en efecto la presencia de 15 ministros de culto, pero que han sido debidamente sancionados y las asambleas se restaron, por tanto, debe prevalecer el principio de los actos válidamente emitidos. La consejera Zavala abunda sobre este mismo criterio, argumentando que la participación de ministros de culto afecta las asambleas en las que participaron pero que no debe afectar el todo, precisamente por el principio de proporcionalidad.En su columna de El Universal,opinó: “1uienes votaron a favor de darle el registro al PES, aludieron que, pero fueron pocos y no en todas las asambleas. Es decir, que(ese criterio empieza a prevalecer, por lo visto). Lo cual evidentemente lastima el carácter laico del Estado”.https://www.proceso.com.mx/643831/casos-el-marro-y-cesar-duarte-exhiben-una-iglesia-delincuente-columna-bernardo-barranco La Secretaría de, pues los consejeros referenciaron deficiencias en el registro de pastores y en su padrón que dificultaban realizar cruce de información. Ante el bizarro debate, Ciro Murayama invoca de nuevo a Juárez y defiende la laicidad amenazada.en este nuevo PES, de la siguiente manera: “y me parece que es momento de hacer un llamado de atención, con toda camaradería pero también con claridad, porque están participando ministros de los Centros Cristianos Nueva Vida en la República Mexicana, las iglesias Locales en México, Iglesia Evangélica Pentecostés Universal de Jesucristo, Iglesia de Cristo Ministerios Tierra Fértil, Centros Cristianos de Cristianos en Acción, Unión de Iglesias Presbiterianas Príncipe de Paz, Iglesia del Pueblo de Dios, el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, Presbiterio Nacional en Nuevo León, Iglesia del Nazareno en México distrito norte, Fundación de la Iglesias Evangélicas, Alcanzando al Mexicano Marginado, Institución Evangélica Ministerio Vino y Aceite, Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México ¡Por favor!”. Silencio frente a estas evidencias. La mayoría deel debate. Los que aprobaron el proyecto de resolución fueron seis:. Y cinco consejeros en contra del registro: Lorenzo Córdova, Norma de la Cruz, Uuc Kib Espadas, Martín Faz y Ciro Murayama. Así Encuentro Solidario obtuvo su registro como partido político. La senda del PES está ligada a su líder, Hugo Éric Flores, un evangélico cabildero con un discurso político ambiguo y pulido que. También se desempeñó entre 2015 y 2018 como diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso mexicano. Especialistas cuestionan que tanto su dirigente como el PES sean pragmáticos y oportunistas al consumar alianzas con grupos muy disímiles.https://www.proceso.com.mx/611947/embrollo-politico-legislativo-y-religioso El PES fue diseñado paraen el país. Flores ha sabido vender bien el supuesto voto evangélico al tejer alianzas electorales. Sin embargo, la impronta religiosa se. Basta ver el contenido de sus, presentadas por el PES. Por ejemplo,. En un recuento de sus iniciativas legislativas, éstas tienen el objetivoúnico conforme a sus creencias. El PES se ha sumado a las movilizaciones masivasen 2016 junto con ProVida y el Frente Nacional por la Familia., pues puede aliarse con la extrema derecha católica contra lo que denominanen el ámbito público y, en particular, en el espacio educativo. También ha criticado todo intento por. En su proyecto se acentúa la defensa de lo que llaman: exclusivamente la heterosexual que presume el rol tradicional de la mujer. El registro político del pentecostalismo en México debe inscribirse en un fenómeno más amplio, cuyas coordenadas están íntimamente vinculadas a la dramática decadencia del catolicismo y a la crisis de la clase política. Nos referimos a la. En muy poco tiempo, grupos neopentecostales han compuestoen diferentes países, han constituido partidos políticos propios, han colocado candidatos en asambleas legislativas, municipios y conquistado alcaldías en ciudades grandes. También ya, como, en Guatemala, y, en Brasil. Ante la corrupción y el descrédito de la clase política,https://www.proceso.com.mx/605580/el-vaticano-en-bancarrota-financiera Al interior de los cristianos evangélicos en México hay un enorme abanico de posturas frente a lo político. Sus creencias y posicionamientos deben ser respetados en un régimen de libertades y pluralidad que ofrece el Estado moderno. La decisión del INE contraviene los principios laicos de la República,y lapro derechos de las mujeres, de las minorías homosexuales y usos y costumbres de comunidades indígenas. La decisión del INE abona a seguir en este tobogán de convertir lo religioso en un activo político.