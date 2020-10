Iñárritu y Lubezki hacen historia en los Óscar

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Hollywood reconoció la última noche de febrero a Alejandro González Iñárritu como el mejor director fílmico del mundo, así como a Leonardo DiCaprio como el mejor actor y a Emmanuel El Chivo Lubezki como fotógrafo fílmico máximo al otorgarles los Óscares de la Academia Cinematográfica por la cinta El Renacido (The Revenant). Realizador mexicano que con Birdman ganó el año pasado la estatuilla, Iñárritu no consiguió el triunfo total como auguraban los críticos especializados del séptimo arte; sucumbió en la categoría de mejor película ante Spotlight, de Tom McCarthy. El cineasta mexicano venció a George Miller (Mad Max: Furia en el Camino), Adam McKay (La Gran Apuesta), Lenny Abrahamson (La Habitación) y Tom McCarthy (En Primera Plana). Lubezki hizo historia en la industria cinematográfica al convertirse en el primer fotógrafo en ganar tres veces seguidas el Óscar a Mejor Fotografía. "El Chivo", como se le conoce, sumó sus tres estatuillas gracias a su trabajo en Birdman (o la Inesperada Virtud de la Ignorancia), de 2014, y Gravedad, en 2013. "Quiero compartir el Óscar con el elenco, con mi compadre Iñárritu, por tu pasión. Quiero compartir este premio con Leo y Tom", dijo. Por la misma película, Leonardo DiCaprio finalmente se alzó con el premio a Mejor Actor. Aunque había sido nominado en cuatro ocasiones previas en categorías de actuación, ésta fue la primera vez en la que resultó triunfador. En su discurso, DiCaprio agradeció a González Iñárritu. "Gracias a ti y al Chivo por crear una experiencia de cine trascendental para todos", dijo. El Renacido no se llevó el premio a Mejor Película. El premio fue para En Primera Plana, sobre una investigación del diario The Boston Globe acerca de abusos sexuales a menores de parte de sacerdotes de la Iglesia católica. La cinta, de Tom McCarthy, también se llevó el premio a Mejor Guión Original, que recibieron McCarthy y Josh Singer. Iñárritu y Lubezki La presencia de Iñarritu en las galas de los öscar inició en 2006 con Babel. Fue el primer mexicano en ser incluido en la categoría de Mejor Director, además de que ese año compitió en el apartado de Mejor Película. Antes, en 2001, su película Amores Perros fue nominada a Mejor Película Extranjera, al igual que en los Globos de Oro. El primer éxito se dio el año pasado cuando su filme Birdman (o la Inesperada Virtud de la Ignorancia), ganó cuatro estatuillas: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Guión. Y para Lubezki le significó conseguir su segundo Óscar a Mejor Fotografía, luego de ganar un año antes la misma terna por Gravedad, de Alfonso Cuarón. La premiación La ceremonia estuvo salpicada de un ambiente trivial de comentarios multirracistas por los presentadores, hasta que el galardonado actor negro Morgan Freeman reveló el gran final de Iñárritu, precedido de actuaciones de Lady Gaga, el homenaje a los desaparecidos Christopher Lee (1922-2015) y el amigo italiano de Fellini, Ettore Scola (1931-2015), más un tributo al músico Ennio Morricone (Roma, 10 de nociembre de 1928), presente en la alfombra roja. Brie Larson, protagonista de La habitación, ganó el premio como Mejor Actriz. Su nombre figuraba en prácticamente todas las quinielas para ganar este galardón. Para Chile se dio el primer premio en su memoria con Historia de un oso, como cinta animada. Lista de ganadores 2016 Mejor Película: En Primera Plana Mejor Director: Alejandro G. Iñárritu, Revenant: El Renacido Mejor Actor: Leonardo DiCaprio, Revenant: El Renacido Mejor Actriz: Brie Larson, La Habitación Mejor Actriz de Reparto: Alicia Vikander por La Chica Danesa Mejor Actor de Reparto: Mark Rylance por Puente de Espías Mejor Fotografía: Emmanuel Lubezki, Revenant: El Renacido Mejor Guión Original: En Primera Plana, Josh Singer y Thomas McCarthy Mejor Guión Adaptado: La Gran Apuesta, Charles Randolph y Adam McKay Mejor Película Animada: Intensa Mente Mejor Canción Original: "Writing's on the Wall" de Spectre, Jimmy Napes y Sam Smith Mejor Banda Sonora: Los 8 Más Odiados, Ennio Morricone Mejor Edición: Mad Max: Furia en el Camino, Margaret Sixel Mejor Vestuario: Mad Max: Furia en el Camino, Jenny Beavan Mejor Maquillaje y Peinados: Mad Max: Furia en el Camino, Lesley Vanderwalt, Elka Wardega y Damian Martin Mejor Diseño de Producción: Mad Max: Furia en el Camino, Colin Gibson y Lisa Thompson Mejor Película Extranjera: El Hijo de Saúl Mejor Documental: Amy Mejor Edición de Sonido: Mad Max: Furia en el Camino, Mark A. Mangini y David White Mejor Mezcla de Sonido: Mad Max: Furia en el Camino, Chris Jenkins, Greg Rudloff y Ben Osmo Mejores Efectos Visuales: Ex Máquina, Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Williams Ardington y Sara Bennett Mejor Cortometraje: Stutterer Mejor Cortometraje Animado: Bear Story Mejor Cortometraje Documental: A Girl in the River: The Price of Forgiveness