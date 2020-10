Rechaza Panamá señalamientos de la OCDE y niega cultura del secretismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Panamá no se incentiva la cultura del secretismo, respondió el gobierno del país centroamericano a los “ataques” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y advirtió que no aceptará que se use a Panamá como un "chivo expiatorio" a raíz de las filtraciones del caso conocido como #PanamaPapers. “En su afán de presionar a Panamá a doblegarse a su estándar de intercambio automático de información (financiera y de impuestos), la OCDE unilateralmente tilda a Panamá como una jurisdicción que permite una ‘cultura de secretismo’", destacó el Canciller encargado Luis Miguel Hincapié, según un despacho informativo de la agencia AP. “Se hacen además una serie de alegatos e insinuaciones cuya falsedad es fácilmente demostrable”, agregó en una carta enviada a Gurría, donde rechazó el pronunciamiento que formuló la OCDE sobre Panamá, después de la filtración de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, donde se detalla la existencia de cuentas y empresas que pertenecen a miles de personas acaudaladas y famosas. En declaraciones publicadas por la organización de 34 países miembros en su página de Internet, Gurría manifestó que la difusión de los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca “ha revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá”. Para el secretario general de la OCDE, el país centroamericano es el último centro financiero internacional importante que “permite aún que los capitales se oculten... de las autoridades tributarias y policiales de su propio país”. Refirió que desde 2009 la OCDE, en conjunto con el G20, ha encabezado una ofensiva global contra esas prácticas. Y es que Panamá se ha negado a compartir información financiera y tributaria automática con otras jurisdicciones, optando por una política de tratados bilaterales en esa materia. Los defensores del sistema de servicios financieros del país consideran que acceder a los requerimientos de las grandes potencias económicas le restaría ventajas a su tradicional plaza. El gobierno panameño consideró injusto enfilar los dardos únicamente contra su país por el caso denominado #PanamaPapers, y mencionó que los documentos filtrados también aluden a una veintena de plazas con ventajas fiscales. Al parecer hay un interés externo o de potencias económicas en golpear la exitosa actividad de servicios internacionales de Panamá, señaló. A las duras críticas de la OCDE se sumó ayer la decisión de Francia de volver a poner a Panamá en una lista de naciones que no cooperan en el intercambio de información o que considera paraíso fiscal. Al respecto, el presidente panameño Juan Carlos Varela destacó que no se siente cómodo “con ver la coincidencia que se da en la posición de Francia y de la OCDE en este ataque mediático”, e hizo un llamado “a buscar acuerdos y a que no se use esta coyuntura para afectar la imagen de Panamá”. También advirtió que no va aceptar que se use a su país como un "chivo expiatorio", y no descartó aplicar la ley de "retorsión" o reciprocidad a los países que lo incluyan en listas grises o negras.