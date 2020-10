El presidente colombiano Juan Manuel Santos niega haber sido socio de firmas offshore

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó haber sido socio de compañías con las que se le relaciona en el caso denominado ParadisePapers. Según el diario colombiano El Espectador y la plataforma Connectas, el presidente Santos aparece como miembro de la junta directiva de Nova Holding en 2000 y de Global Tuition entre 1999 y el 2001, un periodo durante el cual fue ministro de Hacienda. “Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria (de Global Tuition), a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”, dijo Santos citado en un comunicado de la Presidencia el domingo en la noche. No obstante, de acuerdo con Reuters, en el comunicado no se dan detalles sobre la relación con Nova Holding. Según Connectas, más de 200 colombianos están relacionados con sociedades instaladas en países con beneficios fiscales. Además de Santos, aparecen tres exministros de Defensa y un par exembajadores de Colombia en Estados Unidos.