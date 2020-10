Periodistas de Campeche, Guerrero y Oaxaca se suman a repudio por crimen de Regina

OAXACA, Oax. (apro).- Periodistas de Campeche, Guerrero y Oaxaca, así como organizaciones civiles internacionales y nacionales se sumaron a la condena por el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revistaen Veracruz. En Campeche, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gremio periodístico de esa entidad protestó por la ola de asesinatos de periodistas cometidos en el estado de Veracruz, incluidos el de Regina Martínez, corresponsal de, y el de dos fotógrafos y un exreportero gráfico que aparecieron cercenados este jueves. Hoy, antes de iniciar sus labores, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los diferentes medios se manifestaron en un mitin en el zócalo de esta capital, donde repudiaron estos crímenes contra comunicadores, que hoy sumaron tres nuevas víctimas en Veracruz, y exigir al gobierno un alto a la impunidad y garantías plenas para el ejercicio informativo. “No caben los festejos de un Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras quienes ejercemos el periodismo continuemos bajo este panorama incierto y de peligro”, expuso el periodista Luis Armando Mendoza durante la protesta a la que discretamente se sumaron algunos actores políticos como Layda Sansores. “Es el momento de que el gremio periodístico nacional se sume en una cruzada para exigir al gobierno el esclarecimiento de los casos de periodistas victimados, además de garantías para el ejercicio del periodismo”, convocó. En el mismo sentido, casi un centenar de comunicadores y representantes de organizaciones de derechos humanos de Oaxaca realizaron una marcha silenciosa con veladoras y moños negros en señal de duelo por el asesinato de Regina. Con pancartas exigían justicia no sólo para Regina, sino para los 76 crímenes contra periodistas que continúan en la impunidad. Luego de realizar una marcha del templo de Santo Domingo al Zócalo de esta ciudad, reporteros, fotógrafos y camarógrafos colocaron sus grabadoras, libretas, cámaras en el suelo junto a una cruz de veladoras para manifestar su inconformidad con las autoridades gubernamentales que no garantizan el ejercicio periodístico en el país. Con pancartas donde se resaltaban consignas como: “La voz de Regina Martínez, es un grito que no morirá”, “Sin derecho a la información y sin derecho a la libre expresión, somos una sociedad sometida”, “Libreta, pluma y grabadora, mis únicas armas. Que se haga justicia”, “¡Alto a la impunidad ¡”, los comunicadores se sumaron a la condena nacional e internacional por el asesinato de la periodista Regina Martínez. Los representantes de los diferentes medios de comunicación de Oaxaca portaban cubre bocas con la consigna “No nos callarán”; y pancartas con leyendas como “Exigimos que el derecho a informar y ser informad@s se garantice”, “¡Repudiamos los asesinatos de periodistas!” y “No +Crímenes contra comunicadores. No +impunidad”. En la protesta se hizo notar que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa instituido por la Organización de las Naciones Unidas no hay nada que festejar. Mientras tanto, en Chilpancingo, la capital de Guerrero, un centenar de reporteros marcharon por la mañana para exigir el esclarecimiento del asesinatode la corresponsal de, y conmemorar el Día internacional de la Libertad de Prensa. Lamentaron que el ambiente de hostilidad contra el gremio haya rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y la impunidad sea la constante en todas las agresiones y asesinatos contra periodistas. Demandaron al gobierno federal que el asesinato de Regina no quede impune, como ha sucedido con el caso de los 13 trabajadores de los medios de comunicación que han sido asesinados en Guerrero. Cerca de las 11:00 horas, portando pancartas el contingente de reporteros partió en marcha de la plaza Libertad de Expresión, ubicada en el centro de esta capital y se dirigieron a la sede del Poder Ejecutivo, al sur de la ciudad, donde realizaron un mitin para demandar garantías y poder ejercer el periodismo sin ningún tipo de amenazas y agresiones. Durante el trayecto, los reporteros se detuvieron frente a la sede del Congreso local y la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir que se legislen medidas de protección para el gremio periodístico y que se esclarezcan los crímenes contra periodistas que se han registrado en el país.Por otra parte, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana-Puebla, se pronunció por que se realice una investigación transparente que lleve al esclarecimiento del homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, cometido el 28 de abril. En un comunicado, el organismo exigió que los responsables sean juzgados, sancionados y que reparen el daño a los familiares de Regina, “a quienes se les deberá brindar protección especial en caso de que así lo requieran”. También, expuso que las autoridades deben tener en cuenta que este tipo de crímenes son una forma extrema de censurar la libertad de expresión y el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos. “La impunidad genera la reiteración de estas y otras conductas que van desde el hostigamiento, las amenazas, agresiones y otras múltiples expresiones de violencia”, aseguro el Instituto. En este sentido, el Instituto Ignacio Ellacuría pidió que se aplique la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas recientemente aprobada; y se cree el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de prevenir que se vuelva a cometer otro crimen similar. Además de Regina Martínez también han sido asesinados en Veracruz los periodistas Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda Ordaz; y este jueves, fueron localizados también los cuerpos de Gabriel Huge Córdova y Guillermo Luna Varela, reporteros gráficos de la agencia Veracruznews; del exfotógrafo del diario AZ y de TV Azteca, Esteban Rodríguez, y de Irasema Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen, de Veracruz. En el mismo tenor se pronunció la red europeo-mexicana “Initiative Mexiko”, con sede en Hamburgo, Alemania, que calificó de “aterrador” e “indignante” el asesinato de Regina Martínez. Al mismo tiempo, exigió una investigación exhaustiva e imparcial, que permita dar con los autores intelectuales y materiales de este crimen y llevarlos a juicio. En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, externaron su preocupación por que “parece que en México no existe sólo la mafia del narcotráfico, sino también la de otra gente en el poder que se interesa en callar a las personas que se comprometen valiente y públicamente con la libertad de expresión y la promoción de los derechos humanos”. El documento firmado por Harald Ihmig resalta que este asesinato contraviene la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y destaca la necesitad de su aplicación efectiva, para que no resulte sólo un papel más. (