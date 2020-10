Entrampadas, las investigaciones del caso Regina Martínez

XALAPA, Ver. (apro).- Luego de más de nueve meses del asesinato de la corresponsal deen Veracruz, Regina Martínez Pérez, el Poder Judicial del Estado, la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no se han puesto de acuerdo en las diligencias ni en los interrogatorios, por lo que las investigaciones siguen entrampadas. Este martes se canceló una diligencia judicial donde se interrogaría a los policías estatales Ángel Pérez Martínez y Jorge Luis Téllez Ruiz, quienes aprehendieron a Jorge Antonio Hernández,, homicida confeso de la periodista, según la PGJ. El motivo: la falta de coordinación entre autoridades de la AVI y del Juzgado Tercero de Primera Instancia dependiente del Poder Judicial, que impidió que los policías estatales y el abogado defensor de, Adair Gasca Hernández, así como el propio indiciado, se cruzaran las caras en la mesa 9 de la rejilla de prácticas. Al preguntarle al, encargado de presentar a los oficiales Ángel Pérez y Jorge Téllez para el interrogatorio judicial, por qué no asistieron a la diligencia, respondió: “No sé, no se presentó el abogado defensor de, quien solicitó la diligencia. Se tendrá que acordar y volver a agendar. Ya me voy”. Sobre el desarrollo de la causa penal 358/2012, los careos, interrogatorios y demás diligencias por el homicidio de Regina Martínez, la encargada del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa, Beatriz Rivera Hernández, señaló: “Que no vengan a decir mentiras, aquí está el acta, sí hubo diligencia, se abrió a las 10:05 am. No se presentaron los policías (citados a declarar) y se tuvo que cerrar. Se llevará a cabo la próxima semana, probablemente el martes (26)”. En los pasillos del Juzgado Tercero de Primera Instancia trascendió que la diligencia no se llevó a cabo porque los policías que iban a declarar llegaron tarde, pero sobre todo por la presencia de medios de comunicación. En lo que va del gobierno de Javier Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz. Según el gobernador, a la fecha ha resuelto seis de esos casos. Esos periodistas, dijo, perdieron la vida a manos de Los Zetas y del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes los utilizaron como parte de sus pugnas. En el caso de Martínez Pérez, el gobierno de Veracruz ha sido enfático al insistir que el robo fue el “único móvil” del asesinato.