Sulaimán:  'Todos son culpables”

El pasado 12 de septiembre, en un encuentro de box amateur un niño fue noqueado en sólo 10 segundos. El desorden y la falta de medidas de protección molestaron al titular de la Federación Mexicana de Boxeo Aficionado, Ricardo Contreras, quien pidió sancionar a quienes organizaron ese encuentro. Dos semanas después, el titular del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, saltó a la palestra y expresó: “Todos somos culpables”… Sí, pero aún no se investiga el caso, que pudo tener un desenlace fatal para el infante.CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El boxeo del país está envuelto en una nueva polémica: la difusión de un video en el que un niño pugilista se desploma sobre su espalda en la plancha de concreto de un improvisado ring de apenas dos cuerdas, luego de ser noqueado a los 10 segundos por un oponente de mayor peso y alcance. El caso divide las opiniones y la repartición de culpas por la desigual pelea. La aparatosa caída se suscitó al momento en que el espontáneo réferi ataviado con playera con las siglas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) conversa, distraído, a un costado del precario cuadrilátero, precisamente con el padre del boxeador derribado. Desaforada, la concurrencia le grita: “Réferi, a lo suyo; ¡Ayyy!, pinche referiii”. El 28 de septiembre último, circuló en las redes sociales el video del evento celebrado el día 12 de ese mes en el Parque Nacional El Tepeyac, de la alcaldía Gustavo A. Madero. En sólo 18 segundos se observa a decenas de espectadores agolpados en plena contingencia sin respetar las mínimas medidas de sanidad, la mayoría sin cubrebocas. La desigual contienda también puso al descubierto otras fallas organizativas: la ausencia de un médico, de una ambulancia, de personal de protección civil, así como la nula supervisión de un adulto. Y, como suele ocurrir en estos casos, ninguna autoridad se responsabiliza de lo ocurrido. Pero la divulgación del video recrudeció los añejos pleitos entre los titulares de los organismos que pujan por el control del boxeo aficionado del país.https://www.proceso.com.mx/630424/boxeo-a-puertas-cerradas La Federación Mexicana de Boxeo Aficionado (FMBA), por medio de su presidente, Ricardo Contreras, emitió un mensaje en el que solicita la ayuda de la comunidad boxística para deslindar responsabilidades y ubicar a los organizadores del combate en el que se observa a dos menores de edad que, “evidentemente no son de la misma categoría y pelean fuera de reglamento, pues uno de ellos está uniformado de rojo y otro con pantalones”. Contreras fustiga que el señor que aparece con un paliacate y vestido de civil, “quien al parecer era el réferi de la pelea, actuó con una falta total de conocimiento. El nocaut brutal que recibió el niño vestido de negro pudo haber sido fatal, por lo que debemos denunciar y exigir castigo a los responsables, pues no se aprecia que haya habido ambulancia, un médico; tampoco se cumplieron las condiciones de seguridad adecuadas”. Y aun cuando Contreras no mencionó a ninguna organización en especial, el presidente de la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia (UMBE), Carlos Bondojo Hernández, le respondió de inmediato en Facebook: “qué lamentable y vergonzoso es tratar de incriminar y culpar a la UMBE y al CMB o a cualquier persona. Esto no es cuestión de grupos o de posiciones de poder”.Al día siguiente, el 29 de septiembre, el CMB anunció acciones legales contra quienes resulten responsables de la dispareja pelea.https://www.proceso.com.mx/651500/julio-cesar-chavez-la-poetica-del-puno