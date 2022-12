Eliminación del Tri: El drama del futbol mexicano: sufrir y no cambiar

Una selección nacional “Peter Pan”, “porque se niega a crecer”, y un futbol del “nunca jamás”, porque no va a cambiar, son las proyecciones que analistas y comentaristas hacen sobre el balompié nacional tras la eliminación del Tri del Mundial de Qatar 2022. “A lo mucho, como si fuera una casa, la federación le dará una manita de gato, porque ellos creen que aún no han tocado fondo”, advierten los especialistas consultados.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La eliminación temprana de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 no causará cambios en la estructura del futbol nacional ni mejorará los resultados del representativo, toda vez que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no considera que se tocó fondo por no haber avanzado a la ronda de octavos de final, además de que obtuvo beneficios económicos por el simple hecho de haber clasificado a la Copa del Mundo, advierten analistas consultados.

“Se estuvo a un solo gol de evitar el fracaso”, declaró contundente el presidente de la FMF, Yon de Luisa, un día después de que México venció 2-1 a Arabia Saudita, resultado que, de todas maneras, no evitó que se rompiera una racha de siete Mundiales consecutivos calificando a la segunda ronda, desde Estados Unidos 94 hasta Rusia 2018. De Luisa está a la espera de que los dueños de los clubes decidan si deja el cargo o continúa.

“Me temo que no habrá cambios como se necesitan, que no será algo estructural. Como si fuera una casa, le van a dar una manita de gato en los acabados y la pintura, aunque esperaría que realmente hubiera el nivel de conciencia (por lo fuerte de esta eliminación) como para generar una nueva historia a partir de esto que ha sido doloroso y que pasa por todas las categorías (femeniles y menores). Ojalá me equivoque, pero esta es la selección Peter Pan, porque se niega a crecer, pero no tanto por voluntad propia sino porque tenemos a la Federación del nunca jamás”, asegura Javier Alarcón, director de Deportes de Imagen TV, y quien fungió como director de Televisa Deportes de 2000 a 2015.

Barak Fever, periodista deportivo especializado en futbol desde hace 24 años, considera que ya conocemos a la FMF como para “ilusionarnos” con que la eliminación ocasionará cambios.

“No veo un análisis en el cual realmente se piense que tocamos fondo. Veo un análisis de que sí es un fracaso y que tenemos que cambiar. Veo a quien dice: ‘Es que Argentina también ha quedado fuera en fase de grupos. Alemania en 2018 (y también en 2022), España en 2014, Francia en 2010…’

“Estamos hablando de que Italia ya ni siquiera va a los Mundiales; entonces, México tenía un récord increíble de meterse a octavos de final, lo dábamos por hecho pese a que solamente Brasil hace eso y Alemania lo hizo hasta antes de 2018.

“El análisis es: ‘Si les ha pasado a todas las grandes potencias, ¿por qué no nos iba a pasar a nosotros?’. El único tema que realmente va a ocasionar que el futbol mexicano cambie de raíz, y eso más o menos, tiene que ver con quién manda y quién toma las decisiones.

“En la estructura en la cual está construido el futbol mexicano es el dueño de un club (el América) y de una empresa en específico (Grupo Televisa): Emilio Azcárraga. Ahí se toman las decisiones y no en la federación”, explica Fever, quien de 2010 a 2013 trabajó en ESPN México y actualmente lo hace en la sede que esta cadena televisiva tiene en Estados Unidos.

–Hace años que se viene advirtiendo que las malas decisiones matarían a la gallina de los huevos de oro, ¿ya ocurrió eso con este descalabro? –se le pregunta a Javier Alarcón.

–No, el problema es ese, que el negocio está hecho para los anunciantes y para los que meten el dinero una vez que la selección califica al Mundial, entonces hasta haciendo mal las cosas es un gran negocio y no cambian ni cambiarán los hábitos de consumo de los aficionados. Terminaron por gritar el “¡ehh, puto!” en el partido contra Arabia, y este es el mecanismo que tienen para tratar de protestar por el trato que reciben.

“Pese a los fracasos deportivos, mientras la Selección Mexicana siga generando dinero y el interés que sigue despertando en dos países con tantos millones de habitantes, como México y Estados Unidos, pues no va a cambiar nada.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2405 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.