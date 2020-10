López Obrador: de la cancelación a los deslindes respecto a negocios de Salinas Pliego

“Tenemos que cuidar el medio ambiente y cuidar actividades prioritarias. Esto lo entienden bien los empresarios. Siempre se toman estas decisiones consultando, convenciendo, persuadiendo. Y hay otras posibilidades de inversión, otras formas de que se invierta, que se puedan hacer negocios, siempre y cuando cuidemos el medio ambiente y la naturaleza”, expuso.

“Se tiene que distribuir el apoyo a la gente, a través de varias instituciones, también se hace con el Banco del Bienestar, pero falta que tenga más presencia, va a ir ganando terreno en distribución de recursos y tiene que ser competitivo en costos. “Porque de nada sirve que por cada movimiento se cobre más que lo que cobra la banca comercial. Pero además no hay razón para que no sea eficiente y se obtengan incluso ganancias, no pérdidas, en la operación de este nuevo banco y este banco también puede recibir remesas. Esa es la idea. Un proyecto que se dará a la par de la licitación de la CFE de líneas de fibra óptica para tener comunicación por internet en todo el país”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionarlos abiertamente, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, afectan negocios del Grupo Salinas, presidido por Ricardo Salinas Pliego. El caso más notorio corresponde al proyecto minero “Los Cardones”, que ha tenido una intensa oposición ciudadana, y que el mandatario anunció ayer que cancelará, argumentando el riesgo para el medio ambiente y particularmente para los mantos freáticos. La decisión fue reiterada hoy. Empero, la cancelación de Los Cardones, no es la única declaración que --durante sábado, domingo y lunes-- se dirige a intereses directos del magnate propietario de Tv Azteca. En su edición 2208, el semanariopresentó una serie de negocios de las empresas de Salinas Pliego, incluyendo los de Banco Azteca, su implicación en los sectores energético, minero, e inclusive, de telecomunicaciones, dada su puja por la Red Troncal, licitación cancelada y que será relanzada por López Obrador para garantizar la conectividad del país a través de la red de fibra óptica del tendido de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En respuesta, Salinas Pliego envió una carta de réplica, descalificando la serie de reportajes, que fue publicada en la edición 2209 del dicho semanario, actualmente en circulación. Los reportajes abordaban entre otros intereses del momento, el de la Mina Los Cardones, cuya cancelación anunció ayer el mandatario en Baja California Sur y que hoy, en Palacio Nacional reiteró, sugiriendo un acuerdo con sus propietarios:Las referencias de este fin de semana a distintos programas y decisiones que está implementando el gobierno federal, tienen una resonancia directa en negocios del Grupo Salinas. Ya desde el martes de la semana pasada, López Obrador había anunciado una investigación sobre los intereses en torno a Fertinal y Fertimex, las empresas productoras de fertilizantes paradas, privatizadas y readquiridas por Pemex, en maniobras financieras que han favorecido a grupos empresariales entre los que destaca una vez más Salinas Pliego, conforme a lo publicado por el reportero Mathieu Tourliere, en la mencionada edición 2208 del semanario. El sábado 2 de marzo, López Obrador puso en marcha el programa “Tandas del Bienestar” cuyo contenido fue retomado ayer en otro acto en Los Cabos, abordando las altas tasas de interés que cobran las tiendas. Las Tandas del Bienestar, consistentes en el crédito a la palabra de micropréstamos, están enfocadas a que las microempresas logren comprar equipos o electrodomésticos debido a que, según el discurso presidencial, las tiendas que ofrecen a crédito lo hacen con intereses muy altos. Una consulta a diferentes estudios sobre consumo emitidos en los últimos 15 años por la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, permite observar que, entre las tiendas con mayores tasas de interés se ubica Elektra, la departamental de Grupo Salinas, principal captadora de deudores bajo el esquema –no recomendado por las dependencias antes mencionadas—de abonos chiquitos. Ayer, en Los Cabos, López Obrador habló de la necesidad de ampliar la red de sucursales del Banco del Bienestar, acusando a la política neoliberal de haber desmantelado la banca paraestatal. Ahí insistió en que se estaba aprovechando la presencia de diferentes instituciones bancarias para la dispersión de recursos de programas sociales, hasta contar con la ampliación del Banco del Bienestar. Dicha declaración, ocurre tras una ola de publicaciones, entre estas la de2208, que apuntan al Banco Azteca –también de Grupo Salinas-- como beneficiario de la adjudicación directa para las cuentas de los empadronados en programas sociales.En su conferencia de prensa de hoy, el presidente de México aludió a esa licitación y sus objetivos, luego de insistir en que los cambios en la entrega de recursos eran necesarios porque grandes sumas se quedaban en intermediarios. Añadió, como ha hecho en otras ocasiones, que en México existe un problema de conectividad por lo que no existe representación bancaria en numerosas comunidades, de manera que hay un retraso en la inclusión financiera. Lo que se busca, expuso, es tener presencia en todo el país y que se distribuyan los apoyos sociales.Ese plan –por el que Grupo Salinas ya compitió en la cancelada licitación de la “Red Troncal” a través de su subsidiaria Total Play Telecomunicaciones-- tendría también un impacto en las operaciones del Banco Azteca que, a través de su alianza con la estadunidense Western Union, entre otras operaciones, se convirtió en la principal institución bancaria captadora de remesas. No es todo. De manera directa, otras decisiones impactan las actividades de Grupo Salinas en su faceta altruista o de promoción de marca país, por las que ha recibido cuantiosos recursos. Ya desde hace diez días, López Obrador respondió sobre su cancelación de entrega de recursos a organizaciones de la sociedad civil, que no habrá excepciones, a pregunta expresa sobre los financiamientos a Fundación Azteca, que hasta hace meses dirigió el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma. A esa suspensión de fondos se agrega la que deriva de la extinción de ProMexico, la instancia que hasta el sexenio pasado financiaba grandes y exclusivos eventos deportivos o de entretenimiento, entre estos, el torneo de golf que organiza el Grupo Salinas, que se verá privado de dineros públicos, como se informó en El Heraldo de México el pasado sábado, como parte de una entrevista con Benjamín Salinas, hijo del magnate y director del grupo empresarial.