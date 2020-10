Itzel, la joven que mató a su agresor sexual, denuncia negligencia de la PGJCDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Itzel, la joven de 15 años que fue víctima de violación sexual y que hirió de muerte a su agresor en su intento por defenderse, acusó negligencia por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina y consideró que su caso se resolvió de forma rápida por la presión social, al hacer público su caso. Esta mañana en entrevista con Radio Fórmula, refirió que ya fue informada que fue liberada del cargo de homicidio del que se le acusaba. "Se me informa gracias a la presión social que ejerció el hacer público mi caso, (que) la Procuraduría da por terminada mi búsqueda, porque fue una búsqueda que nunca fue clara, nunca se me informó de qué se me acusaba y por qué. "Lo considero también algo injusto y me informa mi abogado que le llega la notificación que se retiran todos los cargos en mi contra", declaró la joven. Detalló que el dictamen mediante el que le retiraron los cargos por la muerte de su agresor, fue a causa del impacto y presión social, porque aun después de ir a recoger el documento de la PGJ, este no contaba con un sello oficial, "lo cual hace notar que solamente fue para calmar la situación pública, qué es lo que se oculta. "Aparentemente ya fue resuelto, pero cuántas víctimas más tienen que pasar por esto para que un gobierno así tenga que cambiar las normas", cuestionó. Itzel denunció también que después de la agresión sexual de la que fue objeto el pasado 1 de junio, hubo negligencia e indiferencia por parte de algunos elementos de la Procuraduría capitalina. "El contacto (con la PGJ) después de esto fue muy nulo, ni siquiera a mi carpeta de investigación se me permitía accesar, ni mucho menos al supuesto homicidio del que se me culpaba. El trato, así como hubo personas muy buenas en la Procuraduría que supieron hacer su trabajo, también hubo negligencia de parte del personal", acusó la joven. También afirmó que existió indiferencia al no darle prioridad a su atención médica pues las autoridades querían primero su declaración. Itzel comentó que publicó un video para denunciar su caso, "una historia en la que tuve que luchar por mi vida, en la que después por luchar y defenderme se me culpa de un supuesto homicidio de quien me hizo daño, es lo que intentaba defender todo este tiempo, por eso mi demanda a las autoridades de ¿a quién defienden?". El martes pasado, derivado de las diligencias, la PGJ determinó que Itzel quedó libre de toda responsabilidad, debido a que actuó en legítima defensa, pues su integridad física y su vida estuvieron en riesgo. Este es el video de la denuncia que hizo la joven.