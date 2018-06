Mike Tyson expresa su apoyo a AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las expresiones de apoyo de personajes del espectáculo, como el que hizo público en mayo pasado la cantante Belinda a favor del candidato de “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, se sumó ahora la del polémico boxeador estadunidense, Mike Tyson.

En un video de apenas cuatro segundos que circula profusamente en redes sociales, el exboxeador de 51 años dice: “López Obrador, Mike Tyson te ama”.

La declaración la hizo desde Nueva York, durante el ingreso al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

En mayo pasado, Belinda -quien tiene alrededor de 20 millones de seguidores en redes sociales- ventiló su preferencia electoral de cara al 1 de julio con el hashtag #YoConAMLO y el siguiente mensaje:

“Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO”.