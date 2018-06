Quien resulte presidente recibirá recomendaciones respecto a la violencia contra periodistas: Relator ONU

GINEBRA (apro).- El Relator de la ONU para Libertad de Expresión David Kaye reveló que planea reunirse con el presidente electo de México, independientemente de quien resulte ganador el próximo del 1 de Julio.

“Será importante tener otra visita, incluso una informal, para asegurar que los próximos líderes en México puedan tener los mismos antecedentes de por qué llegamos a nuestras conclusiones”, dijo Kaye a Apro después de la presentación de su informe al Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra.

“Nos interesa hablar con los nuevos líderes sobre las recomendaciones, sobre qué es lo que tratamos de hacer y por qué está en el mejor interés del país llevar esto a cabo’’, explicó.

El informe realizado de manera conjunta con el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH Edison Lanza, luego de su visita al país en diciembre del año pasado, contiene una serie de observaciones, preocupaciones, conclusiones y recomendaciones con respecto a la violencia endémica a la que están sujetos los periodistas a lo largo del territorio mexicano.

También te recomendamos Crímenes contra periodistas en México tienen objetivo político: Informe ONU/CIDH

El relator adelantó que después de las elecciones los dos, tanto Kaye como Lanza estarán “muy interesados en continuar el diálogo para dar seguimiento a nuestras recomendaciones”.

Aclaró que hasta el momento no se ha comunicado con ninguno de los candidatos a la presidencia pues no es apropiado tener contacto con los contendientes a la oficina federal y porque no está en su interés interferir con el proceso político.

Sin embargo, una vez que se conozca el nombre del próximo presidente de México hará lo posible por reunirse con él o con su equipo con el fin de

Profundizar sobre el informe presentado ayer a los miembros del Consejo.

Reconoció que el gobierno actual valora el significado de su labor y la apertura al escrutinio internacional “porque ellos organizaron nuestra visita, ellos entienden lo que nosotros tratamos de hacer y la naturaleza de nuestras recomendaciones’’.

Además, recordó que los informes de mecanismos y procedimientos especiales de la ONU no están dirigidos a un gobierno en particular.

“Cuando hacemos un informe no lo hacemos para un gobierno, nosotros no lo hacemos para líderes específicos, ni para el actual presidente, es un reporte para el Estado mexicano’’, remarcó.

El relator de la ONU insistió en que “el reto para cualquier gobierno es continuar y mejorar el desempeño del anterior y tomar seriamente las recomendaciones que el gobierno precedente recibe de actores internacionales’’.