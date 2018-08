Odebrecht no tendrá ninguna invitación para participar en obras públicas del país: Espriú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó que la empresa brasileña Odebrecht, vinculada a escándalos de corrupción entre políticos y empresarios a nivel internacional, no será invitada a participar en obras públicas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Habrá cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Quien haya caído o caiga en esto no tendrá, de ninguna manera, forma de participar en la cosa pública”, afirmó Espriú en entrevista con la agencia Reuters.

La administración entrante ha destacado la necesidad de la inversión en infraestructura como parte de un programa para alentar el crecimiento económico.

“En el próximo gobierno, Odebrecht seguramente no tendrá ninguna invitación para participar en las obras públicas del país”, agregó el futuro titular de la SCT.

La empresa brasileña reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener licitaciones y fue inhabilitada para celebrar contratos en el país hasta 2020.

Anteriormente, Odebrecht manifestó que buscará impugnar la sanción, que incluye una multa de 55.4 millones de dólares.

“No estamos pensando en obras enormes, sino en obras eficientes, en darle prioridad a la conservación de lo que tenemos y a resolver algunos cuellos de botella. Más que una obra magna queremos hacer de la infraestructura un territorio eficiente, ágil”, dijo Jiménez Espriú.

Jiménez Espriú, quien se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en la década de 1980, declaró a la misma agencia que se “revisará” la reforma a telecomunicaciones promulgada por el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, en 2013.

“Hay muchos puntos oscuros en donde se han inhibido las inversiones, donde la calidad de las telecomunicaciones no es mejor, donde la cobertura no llega a todos, donde la velocidad de Internet no es suficiente (…) Todavía hay muchas cosas qué hacer”, evaluó Espriú.

Sobre la consulta anuncia para definir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Javier Jiménez afirmó que “será la primera consulta ciudadana, vamos a inaugurar una administración donde habrá una democracia participativa, donde los grandes proyectos, las grandes obras, las cuestiones esenciales van a ser consultadas con la población”.

Odebrecht fue consultada por la misma agencia para conocer su posición ante la postura de Espriú, pero no obtuvo respuesta.