ONG piden a AMLO respaldar iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #SeguridadSinGuerra emplazó a la mayoría de Morena en el Senado a respaldar la iniciativa de abrogación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) presentada este jueves por senadores encabezados por Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado, el colectivo integrado por 300 organizaciones, activistas y académicos, consideraron que ante la iniciativa presentada este jueves “es posible eliminar la LSI antes del primero de diciembre”.

Tras celebrar la presentación de la propuesta el colectivo #SeguridadSinGuerra exhortó “al resto a suscribirla y dictaminarla”.

Los integrantes del colectivo explicaron que independientemente de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la LSI, “se trata de una ley que perpetúa fallidas políticas públicas en materia de seguridad”, que fue aprobada “en un proceso acelerado y desaseado desde las Cámaras”.

Al recordar que el 1 de julio el Poder Legislativo “recibió un mandato contundente para lograr la paz”, los integrantes del colectivo recordaron que “la promesa de no emitir una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior por parte del actual o el próximo titular del ejecutivo, no garantiza su no aplicación, pues la Ley creó un régimen para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública permanente, sin necesidad de rendir cuentas”.

Los activistas consideraron que “ese uso discrecional y opaco de la Ley puede ser una amenaza incluso para el próximo gobierno”, por lo que insisten en la necesidad de abrogar la LSI.

“#SeguridadSinGuerra siempre celebrará o acompañará todo esfuerzo que coloque en la agenda legislativa las reformas necesarias para enfrentar la crisis de impunidad y violencia que padece el país. Esperamos encontrarnos pronto en el Congreso aportando al debate y análisis de esta y todas las iniciativas tendientes a construir la paz”, puntualizan los activistas.