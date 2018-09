Comparecen ante el MP funcionarios de Tecomán acusados de peculado

COLIMA, Col. (apro).- Funcionarios del ayuntamiento de Tecomán comparecieron este jueves ante el Ministerio Público (MP), acusados de la presunta comisión de los delitos de peculado, desvío de recursos y aportaciones, y coalición de servidores públicos, entre otros.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, Audelino Flores Jurado, comentó que la denuncia fue presentada porque se ha dejado de pagar a los 580 trabajadores alrededor de 200 millones de pesos por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo y otras prestaciones.

Por tal motivo, dijo, fueron citados el presidente municipal, J. Guadalupe García Negrete; la tesorera, Martha Angélica Valenzuela Verduzco; el director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Gildardo Álvarez Pulido, y el director del DIF, Alfredo Arias López.

De acuerdo con Flores Jurado, esa situación empezó desde el inicio de la administración municipal que está por concluir, y consideró que el citatorio constituye una muestra de la voluntad del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, para que los funcionarios aclaren los hechos antes de que dejen sus puestos.

Por su parte, al salir de la comparecencia, el alcalde J. Guadalupe García Negrete aseguró que no acudió en calidad de imputado, sino que se presentó para solidarizarse con los funcionarios del ayuntamiento, y dijo: “Tienen toda la razón”.

De igual manera, lamentó la posición del dirigente sindical, a quien con tono de molestia calificó como “un parásito que sólo sabe denostar”, que “sólo sabe mal informar a la ciudadanía y a su gremio”.

García Negrete aseguró que desde el inicio de su administración no se ha dejado de pagar las quincenas a los trabajadores y “muchos de ellos están contentos, a diferencia de otras administraciones que les debían (…) Yo sí les he estado pagando, hasta el día de hoy he cumplido”.

Sobre el presunto adeudo de 200 millones de pesos, abundó: “No sé de dónde sacará esta cantidad ese señor, pero es una persona que se dedica nada más a denostar, esa es su forma de trabajar, a base de agresiones y de insultos”.

No obstante, reconoció que “se deben algunas retenciones a los trabajadores, pero es un tema mínimo de recursos, aunque nunca hubo esos recursos y eso es lo que se vino a ver este día, pero yo no estoy demandado, no tengo ningún problema”.

Mientras los funcionarios municipales se encontraban en la comparecencia, decenas de trabajadores sindicalizados trataron de ingresar al inmueble, pero al no lograrlo se manifestaron en el exterior, portando playeras con la leyenda de que trabajan bajo protesta.