Transportistas sitian Oaxaca tras detención de sus líderes

OAXACA, Oax. (apro).- Transportistas del Sindicato Libertad sitiaron la capital del estado porque la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca libró órdenes de aprehensión en contra de sus líderes Juan e Iván Villaseca por su modo de vida “ilícito”, situación que paralizó las actividades educativas, provocó la suspensión de los servicios en los tres niveles de gobierno y generó la cancelación del transporte a la ciudad de México, Puebla y Veracruz.

Los “transportistas” realizaron bloqueos carreteros en los principales cruceros de esta capital, así como en la carretera a la Ciudad de México, en Nochixtlán, Salina Cruz y en Huajuapan de León.

En algunos puntos carreteros, los integrantes del Sindicato Libertad arrojaron montones de tierra y escombro sobre los carriles de la carretera para impedir la circulación como ocurrió casi en el entronque con la súper carretera que comunica a Oaxaca con la Ciudad de México.

Mientras que en el crucero al aeropuerto se instaló un grupo antimotines para impedir el bloqueo, razón por lo que mototaxistas, taxistas y transportistas de volteos se apostaron en inmediaciones de San Agustín de las Juntas.

En una entrevista radiofónica, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, reconoció que con los bloqueos que paralizaron la capital y otras regiones del estado, “aquí hay una serie de violaciones a la ley y la ciudadanía debe de tener la seguridad que se va a aplicar la ley porque tienen como causa una exigencia de carácter ilícito”.

Explicó que “la exigencia principal es no investigar y no ejecutar órdenes de aprehensión que la fiscalía ya obtuvo a través de los jueces. Y esto es imposible de hacer. En la fiscalía vamos a ejecutar los mandatos judiciales después de obtenidas las ordenes de aprehensión”.

Destacó que “la movilización actual es para que no ejecuten las órdenes de aprehensión que fueron libradas por jueces y eso es innegociable. No hay dialogo posible en torno a estos temas. Las órdenes de aprehensión son contra dos líderes del sindicato y la ciudadanía puede estar tranquila de que no van aceptar que sigan estos chantajes. No nos queda más que la obligación de buscarlos y capturarlos”.

A partir de las 05:00 horas, taxistas, pipas, volteos, mototaxistas, comerciantes semifijos y trabajadores de mano de obra, iniciaron los bloqueos donde los agremiados del Sindicato Libertad portaron palos, fierros y otras armas corto contundentes, para presionar al gobierno a desistirse de las ordenes de aprehensión y al presunto hostigamiento.

Lo cierto es que en los dos últimos meses –julio y agosto- han sido asesinados alrededor de siete taxistas, han sido colocadas narcomantas con amenazas contra transportistas de la CTM y Libertad, las cuales firma el Comandante Cejas a nombre del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y han circulado videos en redes sociales en los que se involucra a la dirigente del Partido de las Mujeres Revolucionarias de Oaxaca, Guadalupe Díaz Pantoja, y al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, actual colaborador del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

El dirigente del Sindicato Libertad, Iván Luis Villaseca denunció públicamente supuestas amenazas de muerte en su contra a través de llamadas telefónicas.

Universidades, burocracia y transporte, paralizados

Ante el anuncio de los bloqueos carreteros del Sindicato Libertad, cuyos agremiados se caracterizan por su alto grado de violencia, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Instituto Tecnológico de Oaxaca y otras facultades del nivel media superior y superior, suspendieron hoy sus actividades académicas y administrativas.

Tanto la Rectoría de la UABJO como del Tecnológico cancelaron todas las actividades por cuestiones de seguridad.

Por su parte, el comité ejecutivo de burócratas pidió “a los trabajadores de base de los complejos de ciudad administrativa, judicial y Palacio de Gobierno, así como el Congreso del estado y oficinas ubicada en el centro a suspender labores”, razón por lo que 12 mil burócratas no se presentaron a trabajar.

A su vez, la empresa de Autobuses de Oriente (ADO) canceló sus corridas por los bloqueos:

“Estimados pasajeros informamos que por el momento nuestras corridas a la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, se encuentran pendientes ante los bloqueos en la carretera Federal 190; mayores informes en taquilla”.

Además, se registran bloqueos en Huajuapan de León, en la región mixteca que impide el paso a Puebla y en Salina Cruz, sí como en Tehuantepec, que comunica al estado de Chiapas.