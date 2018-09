Por reconciliación, AMLO debería pedir perdón a la ciudadanía a nombre del Estado: Sicilia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En el escenario actual de reconciliación, “el primer perdón debería pedirlo el presidente de la República. Andrés Manuel (López Obrador) debería pedir perdón a la ciudadanía, a nombre del Estado. No fue él, pero al asumir la Presidencia debería pedir perdón a la sociedad, a la gente, a las víctimas, a nombre del Estado”, suelta Javier Sicilia.

En entrevista, el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, habló sobre el próximo encuentro de diálogo con el presidente electo y las víctimas de la violencia. Reiteró que, lo que el país necesita son mecanismos de justicia transicional que respondan a la emergencia que vive la nación.

“Lo que ocurre es extraordinario, por ello se necesitan medidas extraordinarias. El nuevo gobierno está frente a la oportunidad de aprovechar lo que se ha hecho y articularlo, para así responder a la realidad”, sostuvo.

Y puso un ejemplo: “Estamos por conmemorar los 50 años del Movimiento Estudiantil del 68, de la masacre de Tlatelolco. El Ejército debería pedir perdón por eso. Los actuales militares no fueron los que accionaron las armas contra los estudiantes y el pueblo. Por eso, si asumen una posición humilde y digna y piden perdón a los estudiantes y la sociedad, a nombre del Ejército, fortalecen a la institución. La desventaja la hacen ventaja”.

Y a sabiendas de que causará “ruido”, aseguró: “eso no importa, lo fundamental ahorita es comenzar la reconciliación y ésta no se logrará, si aquellos que representan a las instituciones que han fallado, que han agredido a la sociedad, que nos están matando, no piden perdón. Un perdón sincero y necesario. No podemos avanzar hacia la reconciliación que tardará mucho tiempo en realizarse en su totalidad, porque debe ir acompañada antes por la verdad y la justicia. Empecemos por la petición de perdón que nos debe el Estado y sus instituciones a la sociedad y a las víctimas”, dijo Sicilia.

Explicó que después se deberá generar una política nacional que articule las instituciones de justicia transicional que ya existen: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otras, con las instituciones de Salud, Procuración de Justicia y Seguridad, que convierta la respuesta estatal en una política integral a la emergencia que vive el país.

De eso se tratará el Segundo Diálogo por la Verdad, la Justicia y la Paz de las víctimas con López Obrador -quien ya confirmó su participación-, la ministra retirada, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas Rodríguez, futuro subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México.

El primer encuentro de diálogo ocurrió en junio pasado con los entonces candidatos a la Presidencia, incluido López Obrador. Allí, se pusieron sobre la mesa los cinco temas fundamentales: Seguridad, Política de drogas, Fiscalía independiente, Mecanismo internacional contra la impunidad y Comisión de la Verdad.

Para el segundo diálogo, de acuerdo con Javier Sicilia, se pretende “sentar las bases para construir, entre gobierno, víctimas, sociedad civil organizada y academia, la política de Estado en materia de Justicia Transicional, de la que hay avances, pero cuyas partes –Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición– han estado dispersas en distintas instituciones y agendas con graves costos para las víctimas y la pacificación de la nación”.

De acuerdo con el activista, es necesario que el próximo gobierno “siente correctamente las bases de la Justicia Transicional para, a partir de allí, plantear objetivos y diseños sólidos que nos lleven a la construcción de una profunda política de Estado a mediano, a largo y a muy largo plazo”.

Y es que, concluye, “sólo así llegaremos un día a la paz y a la reconciliación que tanto necesita México”.