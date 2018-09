“Canelo” Álvarez, nuevo campeón mundial de los pesos medianos; derrota a Golovkin

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El mexicano Saúl Canelo Álvarez se convirtió en el nuevo campeón mundial de los pesos medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por decisión mayoritaria al kazajo Gennady Golovkin.

Tras 12 rounds, los jueces vieron ganar al Canelo con tarjetas de 115-113, 114-114 y 115-113.

La pelea fue muy cerrada, ambos boxeadores repartiendo golpes que dejaron rostros lastimados. Álvarez con una cortada en la ceja izquierda desde el sexto round, profunda de unos 5 centímetros bien llevada por la esquina pues nunca puso en riesgo la continuidad de la pelea.

Golovkn con ambos ojos inflados y el derecho terminó por reventar en el round 12 con un recto del mexicano que provocó un sangrado profuso.

Ambos boxeadores se entregaron a lo largo de los 12 rounds, con el deseo de demostrar que merecían el triunfo y no dejar lugar a dudas como ocurrió la primera vez que se enfrentaron.

“Mi entrenador me mandó a cerrar el último round para que no pasara lo de la pelea pasada. Salí a noquearlo, pero no se pudo; él es un gran peleador”, aseguró el peleador jalisciense.

“Él ganó algunos rounds, quería conectarlo fuerte. Yo hice un buen trabajo en la esquina , nadie le quiere dar el crédito, pero es la mejor esquina del mundo. Yo no soy cualquier rival, soy un peleador de élite y hoy lo demostré”, añadió el mexicano que dejó su récord en 49-1-2.

-Fue una pelea cerrada, ¿habrá una tercera pelea?

-Si la gente quiere una tercera, la hacemos. Ahora voy a disfrutar mi triunfo con mi gente y ser campeón mundial de nuevo.