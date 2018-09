AMLO anuncia “respetuoso” encuentro con Pavlovich

NOGALES, Son. (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que entregará a la gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano una carta con los programas y acciones que impulsará el gobierno de la República en Sonora.

Este viernes, al cierre de su primer día de actividades por la entidad, el tabasqueño dio a conocer que este sábado sostendrá un encuentro con la mandataria sonorense.

“Tengo un encuentro con ella, vamos a ser respetuosos de las autoridades estatales y municipales porque somos una federación y hay un pacto federal”, expuso frente a aproximadamente mil simpatizantes que se dieron cita en la céntrica plaza Miguel Hidalgo de esta frontera, donde agradeció los votos del pasado 1 de julio.

Luego aclaró: “No podemos ser irrespetuosos con las autoridades, aunque hayan surgido de otros partidos. Ya no estamos en tiempos de campaña”.

Inmediatamente después de esa declaración vinieron los aplausos, y López Obrador indicó que en los “partidos”, como el nombre lo detalla, una parte luchó por los ideales.

“No queremos nepotismo. Nada de llenar de familiares a los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. No es el gobierno de la familia, no es el DIF. No es que ya llegaron y que mi primo y mi cuñado y mi tía y mi abuelo van a estar ocupando cargos en el ayuntamiento”.

Y lanzó: “Eso lo reprobamos. No luchamos para eso”.

La advertencia llega a la frontera sonorense después de que en Puebla y Veracruz se dieron a conocer casos donde los gobernantes morenistas han contratado a sus propios familiares.

Y lo mismo ocurrió en el municipio sonorense de Guaymas. Ahí, la alcaldesa entrante, Sara Valle, contrató a su cuñado Santiago Luna como tesorero municipal.

El presidente electo también adelantó a los nogalenses que en Sonora se hará una inversión aproximada de 7 mil 873 en programas sociales y de apoyo a productores.

“Se beneficiará a estudiantes, jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan; se reactivará el campo local con la compra de maíz, frijol, y trigo a agricultores”, apuntó.