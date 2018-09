La barra de Rayados defiende a acusados de agresión en clásico regio

MONTERREY, NL.(apro).- Los hermanos Ángel y Aarón García acusados de haber participado en la agresión del pasado domingo a un aficionado de Tigres, son personas “ejemplares y carismáticas”, y serán defendidas por la barra de La Adicción, afirma Víctor Sabalero Larralde, uno de los líderes del grupo de animación.

El barrista reconocido como una de las principales figuras de los “adictos” confía en que las autoridades de Nuevo León analicen el video completo de los hechos en los que se ve a un grupo de personas, seguidores de Rayados, que agreden al aficionado Rodolfo Palomo de 21 años, en la avenida Aztlán, al norte de esta capital.

Al referirse a la conducta de los hermanos, residentes del sector de la Loma Linda, al norte de esta capital, en el sector donde ocurrió el hecho, expone que son de los barristas más entusiastas, y la afición los reconoce por trabajadores.

“Estos dos chicos, Aarón y Ángel, tienen un carisma tremendo. Es de las cosas más positivas que le ha pasado a la tribuna de La Adicción en muchos años. Me da coraje que haya estado envuelto en esta bronca Aarón, porque es trabajador, está en un negocio que se dedica a hacer persianas, y es buen muchacho. Es muy positivo”, señala el barrista en entrevista.

Explica que, dentro de su propia organización informal, La Adicción tiene un calendario de visitas a las colonias, en un programa propio que denominan Barrios Unidos, y los hermanos son destacados, porque generan buen ambiente en su “previa”, como le llaman los barristas a las reuniones que efectúan en los barrios para calentar el ambiente horas antes del juego, con cerveza y grupos en vivo.

“A ellos los ponemos como ejemplo, porque tienen en la colonia Loma Linda una gran hermandad. Se hacen previas y de todos los barrios de la ciudad caen ahí. Llevan grupo en vivo de cumbia y colombiana. Se vive una fiesta con un ambiente muy bonito. Nunca había visto en La Adicción unos chicos con tanto carisma. Conociendo al papá te das cuenta que es bien rayado, como nosotros”, señala Sabalero.

Ese mismo domingo, antes de emprender la caravana de La Adicción al Estadio Universitario, previa al Clásico 117, efectuado en el Estadio Universitario, Larralde fue abordado por investigadores, para saber si había participado en los hechos sangrientos que habían ocurrido a kilómetros de ahí y qué conocía al respecto.

Por la tarde, minutos después de que ocurrieron los hechos, él había recibido el video completo de la riña mientras se encontraba en el municipio de San Pedro, disfrutando de la previa del derbi regio.

“Me llegó el video completito de todos los hechos. Por eso cuando yo veía en la prensa que se cortaba el video y se ponía un pedacito, me daba mucho coraje”, explica el hincha, quien en su vida personal es empresario.

Después de deslindarse del incidente ante los investigadores, condujo la marcha de centenares de seguidores de Rayados por la avenida Alfonso Reyes, hasta el último filtro establecido por la policía, en Avenida Los Ángeles, e ingresó con los demás seguidores de su equipo al perímetro del coso universitario.

En su esfuerzo por coordinar a La Adicción y evitar incidentes, relata, se mantuvo al lado del comandante Pablo García, de la policía de Monterrey, siguiendo el operativo conjunto organizado entre la autoridad y la fanaticada, por lo que pudo ingresar al juego hasta el minuto 30 del segundo tiempo, a zona de gol sur, para ver solo el final.

Prácticamente ni vio el encuentro que terminó empatado sin goles, pero se sintió satisfecho porque la caravana entró sin problema al estadio y sus integrantes salieron sin incidentes.

Ahora, lamenta que estos jóvenes de La Adicción estén involucrados en un problema que, sostiene, fue iniciado por seguidores de Tigres pues, en los testimonios que ha recabado, se menciona que el camión donde se transportaban los fans rayados estaba detenido mientras cargaba gasolina y fueron otras dos unidades de hinchas felinos, que pasaron por misma avenida Aztlán, las que se detuvieron a buscar camorra.

Momentos antes de la reyerta, los rayados hacían una reunión previa, en la zona conocida como El Mural, en el sector de San Bernabé, y se dirigían a la Plaza de Toros Monterrey a integrarse a la caravana.

“Los dos autobuses con seguidores de Tigres que se bajaron y los provocaron, lo que para mí es un ataque. Se estacionaron bajo la estación del metro Aztlán, según la versión que yo tengo. Me pareció increíble que la barra de Tigres se hiciera hacia atrás. La mejor de las suertes es que se enfrentaran todos y listo, se reparten los trancazos. No sé porqué se echaron a correr”, explica.

Los seguidores de rayados que se ven en las imágenes descendieron de su camión para alejar la agresión, pues eran acompañados por mujeres y niños, expone.

“Claro que es un hecho lamentable la violencia y no se debe permitir en esa magnitud. Fue muy lamentable que se cayera el muchacho y que los compañeros no regresaran por él. No quiero decir que si vuelven se pelan más. Pero si regresan se reparte todo”, argumenta sobre un hecho que, reitera, no presenció.

La barra apoyará a Ángel y Aarón con respaldo de asesoría legal, que sufragarán con sus propios mecanismos de financiamiento, como son las tiendas de La Adicción conocidas como La Puerta, que son administradas por los mismos animadores, pero que sirven para capitalizarse entre ellos cuando se necesitan recursos para efectuar viajes con el equipo o para imprevistos como este, revela Larralde.

Remarca que, pese al incidente, Aarón sigue siendo su amigo.

Considera desafortunado que El Gobierno de Nuevo León, la Liga MX y los equipos locales acordaran suspender las marchas previas a los juegos Clásicos pues, explicó, hay personas, entre las que se encuentran mujeres y niños, que carecen de dinero para adquirir un boleto, e integrar esa caravana es lo más cercano que tendrán a vivir la experiencia presencial de un partido de futbol.

Sabalero rechaza presentarse como líder de La Adicción, pues en la barra, fundada hace 20 años, no existe esa figura, y aunque los seguidores lo ven como tal, aclara que los integrantes más conocidos del grupo son sólo “referentes”.